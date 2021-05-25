Kayıp olarak aranırken, gittiği çiftlikte ölü bulundu 

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde dünden beri haber alınamayan Şaban Kaya (58), bu sabah gübre almaya gittiği çiftlikte ölü bulundu. Kaya'nın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Seydişehir'de oturan Şaban Kaya, dün öğle saatlerinde motosikletiyle evden ayrıldı. Kaya, akşam eve dönmeyince ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatılan Kaya, bugün sabah saatlerinde motosikletiyle gübre almaya gittiği Anabağlar Mahallesi´ndeki çiftlikte, çiftlik sahibi Yasin İşbilir tarafından gübre doldurduğu çuvalların yanında ölü bulundu. Kaya'nın yapılan otopside geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaya´nın 2018 yılında Karaman´da yakınlarının cenazesinden döndüğü sırada kaza yaptığı 2 kardeşinin öldüğü, kendisinin ise ağır yaralandığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun
2021-05-25 12:36:50
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