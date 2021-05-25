Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)

Korona aşısı yapılan en küçük insan!

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TUTUKLANDI

Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından `Çocuğunu kasten öldürme´ suçlamasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle tarım işçisi olarak çalıştığı Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan Zekiye T. (33), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zekiye T.'nin geçen yıl Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladığı, 8 aylık hamileyken ölü doğan bebeğini evinde sakladığı öne sürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-25 18:11:17



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