Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 2 ceylan yavrusu çıktı



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde, 2 ceylan yavrusu ele geçirildi. Sürücüsü A.T.'ye 36 bin 468 lira idari para cezası kesilirken, ceylanlar ise korumaya alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki denetimlerde, şüphe üzerine durdurdukları A.T. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Aramada arka koltukta 2 ceylan yavrusu bulundu. Sürücü A.T. hakkında, 'Uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletme ve hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olma' suçundan 36 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilen ceylanlar koruma altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-26 13:14:57



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