Başkan Kılca mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Başkan Kılca mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanındaki ihtiyaçları ve eksiklikleri gidererek merkezdeki yaşam standartlarını Karatay’ın tamamına yaydıklarını söyledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretleri de gerçekleştirerek hem belediyenin yürüttüğü yatırımları yerinde inceliyor hem de bölgenin yeni talep ile ihtiyaçlarını tespit ederek çözümler üretiyor. Başkan Kılca, bu kapsamda Karatay’a bağlı Karakaya, Divanlar, Akbaş ile Saraçoğlu mahallelerini ziyaret etti. Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı mahalle ziyaretleri kapsamında ilk önce Karakaya’ya geçen Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü’nün mahallede yürüttüğü yol asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

"Karatay’ımız için tüm ekiplerimizle sahadayız"
Karatay Belediyesi olarak merkez ve merkeze uzak mahallelerde yürüttükleri yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları ile parke yol yapım faaliyetlerini değerlendiren Başkan Kılca, Karatay’ın dört bir yanında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Kılca, “Karakaya Mahallemizdeki bağlantı yolunun sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledik. Burada yaklaşık 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Belediye olarak merkezdeki 48 mahallemiz ile merkeze uzak 32 mahallemizin tamamında park, tesis yapımı, yeni yol çalışması, asfalt serimi, parke yol yapımı, onarımı ve daha birçok proje yürütüyoruz. Yeni asfalt ve parke yol sezonumuzu açmıştık. İnşallah 80 mahallemizin tamamında bu çalışmaları yaparak hedeflerimizin üstünde hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Amacımız, şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamında da hayata geçirmek. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay'ımızın ve Karataylının her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında merkeze uzak Divanlar ve Akbaş’ta da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü parke yol çalışmasını yerinde inceledi. Bu yıl belirledikleri 1 milyon 200 bin metrekarelik parke yol hedefini hatırlatan Hasan Kılca, bu hedefi yakalamak ve aşmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarının altını çizdi.
Öte yandan, Başkan Hasan Kılca, merkeze bağlı Saracoğlu Mahallesi’nde Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisin inşaatında da inceleme yaptı. Kendine özgü güzel mimarisiyle tesisin tamamlanmasının ardından Konya’ya ve Konyalılara hizmet vereceğini aktaran Hasan Kılca, “Saracoğlu Sosyal Tesisimizde; millet kıraathanesi, kafeterya, çocuk oyun kulübü, fitness, buhar odası, aerobik salonu, kuaför ve güzellik merkezi, sauna, el sanatları, takı tasarım, ebru, dil derslikleri, müzik, mefruşat, resim, giyim, ahşap boyama ve yemek atölyeleri, otopark alanları gibi daha birçok bölümleri bulunacak. Mahallelerimize prestij katacak bu yatırımın insanımızın sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları
Konya Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere katkı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere ...
KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik
YEREL HABERLER KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik
"Su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık” Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız: “Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz” “Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık"
YEREL HABERLER "Su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık” Meram ...
Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 2 ceylan yavrusu çıktı
YEREL HABERLER Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 2 ...
Torosların eteğindeki İvriz Çayı'na bu yıl kaynağından su akmadı 
YEREL HABERLER Torosların eteğindeki İvriz Çayı'na bu yıl ...
Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER 'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ...
Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
YEREL HABERLER Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
(Düzeltme) Araba tartışmasında vurulan baba öldü
YEREL HABERLER (Düzeltme) Araba tartışmasında vurulan baba öldü
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği ...
Büyükşehir-KOP iş birliğiyle 15,7 milyon liralık sulama projesi gerçekleşecek
YEREL HABERLER Büyükşehir-KOP iş birliğiyle 15,7 milyon liralık ...
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara ...
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına ...
Arsa meselesi yüzünden babasını tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Arsa meselesi yüzünden babasını tüfekle öldürdü
Yeni Meram Sanayi Sitesinde alt yapı yenileme çalışmaları başladı.
YEREL HABERLER Yeni Meram Sanayi Sitesinde alt yapı yenileme çalışmaları başladı. ...
Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği ...
Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya ...
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 2 ölü
Kayıp olarak aranırken cenazesi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken cenazesi bulundu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY mahrem imam operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY mahrem imam ...
E-ticaret, kağıt ambalaj ve kartonlara ihtiyacı artırdı
YEREL HABERLER E-ticaret, kağıt ambalaj ve kartonlara ihtiyacı ...