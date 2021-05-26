KTO Başkanı Öztürk: "Konya Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirler arasında yer almaya devam ediyor"

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirler arasında yer almaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine Konya’dan 8 firmanın girdiğini belirten Başkan Öztürk, “Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu (İSO 500 2020) araştırması sonuçlarını açıkladı. İSO 500 2020 sonuçlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya’dan bu yıl listeye 8 firmamız girdi. Listede; Konya Şeker 49. sırada, Eti Alüminyum 155. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık 160. sırada, AYD Otomotiv Endüstri 232. sırada, Tümosan Motor 381. sırada, Enka Süt 450. sırada, Ova Un 465. sırada, Safa Tarım 476. sırada yer aldı. Konya’nın listedeki firma sayısı 7’den 8 yükseldi. 2020 yılında ihracatımızdaki artış, ihracatçı firma sayısındaki artış, kurulan şirket sayısındaki artış ve son olarak da Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Konyalı firma sayısının artışı salgın sürecine rağmen şehrimiz ekonomisinin temel taşı olan firmalarımızın özveri ile çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ettiğini göstermektedir. Konyalı firmalarımız ülke ekonomimizin büyümesi için katkı sağlamaya da devam etmektedir. Devlet özel sektör işbirliği ve özel sektörün zorluğu aşmak için gösterdiği özveri ile Türkiye, ekonomide yeniden yüksek büyüme sürecine girmek için gayret gösterecektir. Konyalı firmalarımızın da bu süreçte en önde yer alacaklarına inancımız tamdır. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

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