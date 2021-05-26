Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada yaşamını yitiren Orhan Çumralıgil'in (32), Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde kalbinden ve göğsünden 3 kez bıçaklandığı belirlendi. Otopsinin ardından Çumralıgil'in cenazesi Musalla Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-05-26 18:03:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.