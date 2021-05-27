Hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, öldü

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü kokoreç ustası Suat Eriş (29), yaşamını yitirdi.

Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi'nde kokoreç ustası olan evli Suat Eriş, dün saat 21.30 sıralarında iş yerini kapatıp, evine gitmek için yola çıktı. Kavşağa geldiğinde Eriş yönetimindeki elektrikli bisikletle Ahmet Yücel yönetimindeki 51 AAE 752 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Suat Eriş, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Eriş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü Ahmet Yücel gözaltına alınırken, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-27 11:38:40



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