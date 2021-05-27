Hadim’de kiraz alım merkezi ek bina inşaatı başladı

Konya’nın Hadim ilçesinde hizmet veren kiraz alım tesislerine ek olarak 7 yeni dükkan yapımına başlandı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu kiraz alım merkezi ek bina inşaatı ile ilgili yaptığı açıklamada, tesisin üretici ve tüccarlar açısından çok önemli olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 7 adet yeni dükkanın yapımına başlandığını anlatan Başkan Hadimioğlu, “İlçemize Türkiye’de örnek sayılabilecek bir tesis kazandırdık. Tüccarlar kiraz alımını eskiden cadde girişleri, ana arterler ve sokak aralarında gerçekleştiriyordu. Bu durum hem tüccarlar, hem üreticiler, hem de trafik ve çevre halkı tarafından büyük sorun teşkil etmekteydi. Bu sorunu ilçe girişine yaptığımız kiraz alım tesisi ile gidermiş olduk. Böylece tüccarlar tırlarını rahatlıkla getirip yükleme yapabiliyor. Üreticiler de açık artırma usulü ile mahsülünü daha yüksek fiyattan pazarlayabiliyor. Ancak ilçemizde kirazcılığın gelişmesi, üretimin artması ve tüccarların rağbet göstermesi sonucu tesise ek bina yapılması ihtiyaç haline geldi. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bugün 7 adet dükkanın yapımına başladık. İnşallah sezona yetişmesi için çaba sarf edeceğiz.” dedi.

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