Milli haltercilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli haltercilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

İHA

Milli haltercilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

Meram Belediyesporlu milli halterciler Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam, 24 Ağustos5 Eylül tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesi çalışmalarına devam ediyor. Milli halterciler olimpiyatlarda madalya hedefliyor.
Katıldıkları müsabakalarda kazandıkları madalyalar ve elde ettikleri başarılar ile dünyanın dört bir yanında ayyıldızlı bayrağı göndere çektiren Meram Belediyesporlu milli sporcular Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Tokyo Olimpiyatları öncesi Dubai’de gerçekleştirilecek özel bir turnuvaya da katılacak olan milli sporcular Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir araya geldi. Milliler kendilerine destek olan Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek olimpiyatlarda madalya sözü verdi.

“Başarılarınız tüm ülkenin göğsünü kabartıyor”
Milli sporcuların elde ettiği başarıların sadece Konya’nın değil tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttığını ifade eden Başkan Kavuş, “Daha önce olduğu gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda aldığınız başarılar için sizleri tekrar tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Tokyo’da gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarda da aynı özveri ve üstün başarı ile madalyalar kazanacaksınız. Bu başarılarınız ile Meram Belediyespor bünyesinde yetişmekte olan diğer sporcularımıza da öncülük edeceksiniz” dedi.

“Spor ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceğiz”
Meram Belediyespor isminin elde edilen başarılarla ülke sınırlarını aşmaya devam ettiğini belirten Mustafa Kavuş, “Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda adı sıkça başarılarla anılan bir kulübümüz var. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Meram Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda sporcularımıza değer verdik ve vermeyi de sürdürüyoruz. Sporcularımızın bugüne kadar gösterdikleri performanslar ve elde ettikleri başarılar ile ne kadar övünsek azdır. Sporcularımıza ve antrenörlerimize bir kez daha yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkür ederim. Bundan sonra da bu başarıların devam edeceğini umuyorum. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız her zaman yanımızda oldu”
Milli halterciler Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman bizi destekledi ve yanımızda oldu. Biz de inşallah daha önceki aldığımız başarılara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Ülkemizi Tokyo’da temsil edecek olan beş sporcudan dördü Meram Belediyesporlu sporcularız. Öncelikle Dubai’de yapılacak olan özel turnuvada puanları toplayıp şampiyonaya uzanan yola bir taş daha döşeyerek Tokyo’da tüm bu emeklerimizin karşılığı olarak rakiplerimizi eleyip tıpkı halteri göğüslediğimiz gibi şampiyonluğu da göğüsleyip, ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hadim’de kiraz alım merkezi ek bina inşaatı başladı
YEREL HABERLER Hadim’de kiraz alım merkezi ek bina inşaatı başladı
Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Yücel: “Yoğun bakımlarımıza yatış oranlarımız çok çok azaldı”
YEREL HABERLER Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun ...
Hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin ...
Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada öldü, kamera kazayı kaydetti
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada öldü, kamera ...
46 bıçak darbesine 18 yıla tepki
YEREL HABERLER 46 bıçak darbesine 18 yıla tepki
Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı
Konuk: “Türkiye’nin sanayi devleri arasında ilk 50’deki 2 gıda şirketinden biri Konya Şeker oldu”
YEREL HABERLER Konuk: “Türkiye’nin sanayi devleri arasında ilk ...
Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Meram’da berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı
YEREL HABERLER Meram’da berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı
Selçuklu’da haşereyle mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Selçuklu’da haşereyle mücadele çalışmaları
Başkan Okka’dan İSO ilk 500 değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Okka’dan İSO ilk 500 değerlendirmesi
KTO Başkanı Öztürk: "Konya Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirler arasında yer almaya devam ediyor"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk: "Konya Türkiye ekonomisini ...
Başkan Kılca mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılca mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları ...
Ereğli Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları
Konya Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere katkı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere ...
KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik
YEREL HABERLER KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik
"Su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık” Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız: “Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz” “Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık"
YEREL HABERLER "Su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık” Meram ...
Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 2 ceylan yavrusu çıktı
YEREL HABERLER Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 2 ...
Torosların eteğindeki İvriz Çayı'na bu yıl kaynağından su akmadı 
YEREL HABERLER Torosların eteğindeki İvriz Çayı'na bu yıl ...
Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER 'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ...
Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
YEREL HABERLER Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
(Düzeltme) Araba tartışmasında vurulan baba öldü
YEREL HABERLER (Düzeltme) Araba tartışmasında vurulan baba öldü