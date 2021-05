Milli haltercilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

Meram Belediyesporlu milli halterciler Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam, 24 Ağustos5 Eylül tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesi çalışmalarına devam ediyor. Milli halterciler olimpiyatlarda madalya hedefliyor.

Katıldıkları müsabakalarda kazandıkları madalyalar ve elde ettikleri başarılar ile dünyanın dört bir yanında ayyıldızlı bayrağı göndere çektiren Meram Belediyesporlu milli sporcular Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Tokyo Olimpiyatları öncesi Dubai’de gerçekleştirilecek özel bir turnuvaya da katılacak olan milli sporcular Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir araya geldi. Milliler kendilerine destek olan Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek olimpiyatlarda madalya sözü verdi.



“Başarılarınız tüm ülkenin göğsünü kabartıyor”

Milli sporcuların elde ettiği başarıların sadece Konya’nın değil tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttığını ifade eden Başkan Kavuş, “Daha önce olduğu gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda aldığınız başarılar için sizleri tekrar tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Tokyo’da gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarda da aynı özveri ve üstün başarı ile madalyalar kazanacaksınız. Bu başarılarınız ile Meram Belediyespor bünyesinde yetişmekte olan diğer sporcularımıza da öncülük edeceksiniz” dedi.



“Spor ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceğiz”

Meram Belediyespor isminin elde edilen başarılarla ülke sınırlarını aşmaya devam ettiğini belirten Mustafa Kavuş, “Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda adı sıkça başarılarla anılan bir kulübümüz var. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Meram Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda sporcularımıza değer verdik ve vermeyi de sürdürüyoruz. Sporcularımızın bugüne kadar gösterdikleri performanslar ve elde ettikleri başarılar ile ne kadar övünsek azdır. Sporcularımıza ve antrenörlerimize bir kez daha yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkür ederim. Bundan sonra da bu başarıların devam edeceğini umuyorum. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Başkanımız her zaman yanımızda oldu”

Milli halterciler Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman bizi destekledi ve yanımızda oldu. Biz de inşallah daha önceki aldığımız başarılara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Ülkemizi Tokyo’da temsil edecek olan beş sporcudan dördü Meram Belediyesporlu sporcularız. Öncelikle Dubai’de yapılacak olan özel turnuvada puanları toplayıp şampiyonaya uzanan yola bir taş daha döşeyerek Tokyo’da tüm bu emeklerimizin karşılığı olarak rakiplerimizi eleyip tıpkı halteri göğüslediğimiz gibi şampiyonluğu da göğüsleyip, ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

