Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş (2)

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ANTRENÖRÜN ARKADAŞI TABURCU OLDU

Konya´da, sanayi sitesinde çalışan Fatih Özçiftçi ile uzman çavuşluktan ayrıldığı belirtilen Yaşar Karadeniz´in dövdüğü A.B. isimli kadının, olayın ardından apartmandan ayrıldığı öğrenildi. A.B.´yi kurtarmak isterken bıçaklanarak, öldürülen boks antrenörü Orhan Çumralıgil´in karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü ise hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ

2021-05-27 15:28:21



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