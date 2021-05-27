“Akşehir Hatimlerde Buluşuyor” projesinin ödül töreni gerçekleştirildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü’nün işbirliği ile Ramazanı Şerif ayı boyunca yapılan mukabelelerin Kadir Gecesi’nde yapılan hatim duası ile taçlandırıldığı “Akşehir Hatimlerde Buluşuyor” projesinin ödül töreni Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda din görevlisi Osman Yılmaz tarafından Kuranı Kerim tilaveti yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, “Artık inşallah salgının sonuna geliyoruz. Salgın, aşılama çalışmaları ile birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünyada etkisini kaybedecektir. Dünyada insanlık tarihine baktığımız zaman salgınların hiçbiri iki yıldan fazla sürmemiştir. Bu salgında iki yılını dolduruyor. Bizler yine dikkat etmeye devam edeceğiz. Bu salgın süreci bittiği anda bizlerde acı ve zahmetli bir hatıra olarak kalacaktır. Pandemi dönemi diye bir dönem, bir çağ ifade edilir olacak. Ramazan ayımızı coşkulu olarak kutlayamadık ve geçiremedik. Elhamdülillah yine de şükür ediyoruz. Hemen yanı başımızdaki coğrafyayı görüyoruz. Çok şükür ki biz orucumuzu tuttuk, bayram namazına, Cuma namazına gidebildik. Onlar orada sevinçli bir bayram geçiremediler. Allah onlara da kolaylıklar versin. Bir an önce zalimlerin zulmünden kurtarılmasını yüce rabbimden dilerken, zalimlere de kahretsin diyorum. Her ne kadar geçmiş Ramazanlar gibi olmasa da, yine de boş geçmeyelim diye İlçe Müftülüğümüzle pandemi hassasiyetine de dikkat ederek ‘Akşehir Hatimlerde Buluşuyor’ ismiyle bir proje tertip ettik. Çoğunluğu camilerimizde mukabelelerle birlikte yapılan hatimler ve evlerde yapılan hatimleri dijital ortamda bitirdiğini haberdar ederek bu hatim projemize dahil ettik. İplikçi Camimizde Kadir Gecesi günü İlçe Müftülüğümüzün organizasyonuyla ve Müftümüz Ahmet Kardaş’ın kendi kıraatıyla, duasıyla küçük bir hatim duası ve mevlidi şerif programı yapılmış oldu. Ayrıca, pandemi süresince Akşehirimizin tanıtımıyla ilgili tarihi yerler ve camilerin tanıtımları anlamında ödüllü etkinlikler gerçekleştirdik. Paydaşlarımız olan İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte birçok programlar yapmaya çalıştık” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından proje kapsamında yapılan başvurulardan çekiliş ile kazanan 1 kişiye dizüstü bilgisayar, 3 kişiye tablet, 5 kişiye bisiklet, 5 kişiye Nimetullah Nahcivani Tefsiri, 20 kişiye Sağlıklı Yaşam Merkezinden yüzde 50 indirim çeki, 25 kişiye Kur’anı Kerim ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Ödül Törenine; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve protokol mensupları katıldı.

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