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Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı

DHA

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı


Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ersin Oğuz'un (45) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda yara ya da darp izi olmayan Oğuz'un, polis incelemesinde, sokaklarda yaşadığı ve otogarda barındığı belirlendi. 
Olay, saat 06.30 sıralarında, Cahı Mahallesi'nde, otogarın arka sokağında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, üzerinden çıkan kimliğe göre Ersin Oğuz olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Oğuz'un sokaklarda yaşadığı ve otogarda kaldığı saptandı. Oğuz'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Vücudunda yara veya darp izi olmayan Ersin Oğuz'un kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2021-05-28 11:43:36

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