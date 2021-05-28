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Prof. Dr. Gönülalan: "Sertleşme bozukluğu başka hastalıkların belirtisi olabilir"

İHA

Prof. Dr. Gönülalan: "Sertleşme bozukluğu başka hastalıkların belirtisi olabilir"

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, erkeklerde görülen sertleşme bozukluklarının şeker, tansiyon, felç gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini belirterek, mutlaka üroloji doktoruna muayene olunması gerektiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, sertleşme bozukluğunun erkeklerde cinsel ilişkiye yetecek kadar sertleşememek ya da bu sertliği sürdürememek olarak bilindiğini söyledi. Sertleşme bozukluklarının sadece hormonal bozukluk veya bir yaşlanma belirtisi olarak değil aynı zamanda ciddi kalp damar sağlığını etkileyen hastalıkların da bir belirtisi olabileceğini anlatan Prof. Dr. Gönülalan, “Tabii bunun dışında şeker hastalıkları, yüksek tansiyon, felç gibi durumların da belirtisi olabilmektedir. Onun için sertleşme bozukluğu olan erkeklerin mutlaka bir üroloji uzmanına başvurması, bununla ilgili tetkik ve değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Sertleşme bozukluğu olan hastalarda öncelikle kalp damar sağlığını, şeker hastalığını, kolesterol yüksekliğini değerlendirdikten sonra duruma göre hormonlarına bakılıyor ve aynı zamanda gerekli hallerde kalp hastalıkları açısından kardiyoloji kliniği tarafından değerlendirmelerini de sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Penil protez uygulaması dediğimiz cerrahi tedavi uyguluyoruz”
Hasta üzerindeki değerlendirmelerin ardından basamaklı tedavi uygulandığını anlatan Prof. Dr. Gönülalan, “Basamaklı tedaviden kastettiğimiz şu; özellikle birinci basamak tedavide toplumda çok yaygın olarak da bilinen bazı ilaçların uygulamaları başlıyor. Bu ilaçları kullanmalarını istiyoruz. Bu ilaçların yetersiz geldiği durumlarda iğne tedavileri veya şok dalgası tedavisi gibi tedavileri uyguluyoruz ikinci basamakta. Son olarak da bütün bunlara rağmen sertleşme bozuklukları devam eden hastalarda penil protez uygulaması dediğimiz cerrahi tedavi uyguluyoruz hastalarımıza. Hastanemizde şu anda hem ilaç tedavisi hem de iğne tedavisi hem de şok dalgası ve cerrahi tedavi başarıyla uygulamaktayız” dedi.
Pandemi sonrası yaşanan sıkıntılara değinen Gönülalan, “Pandemi sonrasında Covid geçiren hastalarda hastalık geçmesine rağmen halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin devam ettiğini, işeme bozukluklarının geliştiğini hatta sertleşme bozukluklarının geliştiğini görmekteyiz. Bu hem korona virüse bağlı hem de altta yatan diğer damarsal sorunların gün yüzüne çıkması ile alakalı olabilir. Onun için özellikle Covid geçiren hastalarımızın o tür şikayetler olduğu takdirde mutlaka en yakın üroloji uzmanına başvurmalarını, hem insan sağlığı hem de ürolojik sağlık açısından değerlendirilmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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