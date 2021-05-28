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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOMEK’ten “Konya’da Tramvay” albümü

İHA

KOMEK’ten “Konya’da Tramvay” albümü

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK Fotoğraf Atölyesi, kursiyerlerin çektiği 42 fotoğraftan oluşan “Konya’da Tramvay” albümü çıkardı.
KOMEK, bir yandan istihdama katkı sağlarken bir yandan da kursiyerlerin kişisel gelişimleri ile Konya’daki sosyal ve kültürel hayata katkıda bulunuyor. Daha önce adından söz ettiren başarılı çalışmalara imza atan KOMEK Fotoğraf Atölyesi, son olarak 42 fotoğraftan oluşan “Konya” adlı albüm çalışmalarının 10’uncusu olan “Konya’da Tramvay” albümünü Konyalılarla buluşturdu. Şehrin bir ucundan diğer ucuna yolcu taşıyan tramvaylar ve geçtiği güzergahların fotoğraf sanatının güçlü ve estetik dili kullanılarak anlatılması fotoğraf severlerden tam not aldı. Birçok branş ve alanda eğitimlerine devam eden KOMEK’te Temel Fotoğraf Çekimi ve Uygulamaları Kursu en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Temel fotoğraf çekimi eğitimi alan kursiyerlerden oluşan KOMEK Fotoğraf Atölyesi de bu kapsamda 2015 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Uzman fotoğraf eğitmenleri koordinesinde yapılan atölye çalışmaları kapsamında fotoğraf çekim eğitimleri, uygulamalar, seminerler, geziler, fotoğraf sanatçıları ile söyleşiler gerçekleştirilirken; belirlenen konularla ilgili fotoğraf, kitap ve albümleri çıkarılıyor, açılan sergilerle Konya’nın görsel güzellikleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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