Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı

Konya’da icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı kapsamında Beyşehir Gölü’nde kazazede kurtarma görevi gerçekleştirildi.
Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında Beyşehir Gölü’nde kazazede kurtarma görevi başarıyla gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri önce dalgıç kıyafetleri giyerek hazırlıklarına başladı. Daha sonra ekipler uçak ve helikopter desteğiyle Beyşehir Gölü’ne gitti. Uçaktan kurtarma malzemeleri paraşütle başarılı bir şeklide göle indirilirken hemen ardından görevli ekipler de paraşütle atladı. Ekipler ulaştıkları kazazedeyi helikopter yardımıyla kurtardı. Gerçekleştirilen bu görevin görüntüleri ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.