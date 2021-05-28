Kıyı kuşlarının salgın oluşturma risklerinin tespiti için araştırma başlatıldı

Konya’da kıyı kuşlarının salgın oluşturma risklerinin tespiti için araştırma çalışmaları başlatıldı.

9 Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Ahsen Koçer ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, ‘kıyı kuşlarında bulunan influenza virüslerinin salgın oluşturma risklerinin moleküler açıdan değerlendirilmesi’ konulu proje çerçevesinde Konya'ya geldi. Konya’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Merkez Şefliği ekiplerinin de iştirak etmesiyle sahada yürütülen arazi çalışmaları başladı. Yapılacak araştırma ile göçmen kuşlarda bulunan influenza virüslerinin uğradığı mutasyonlar ve bunların insan üzerindeki etkileri ortaya konulacak. Yürütülen bu çalışma ile olası mutasyonların belirleneceği, gerçekleşmesi muhtemel salgınların ise bu çerçevede önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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