Otomobil refüje takla attı: 3 yaralı

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Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 saatlerinde Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 19 FN 933 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü İ.C. ile otomobilde bulunan eşi N.C. ve Ö.A. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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