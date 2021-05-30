Çocuk Kütüphanesi faaliyetlerine başladı

Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske, mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konya’da çocuklara yönelik örnek projelerden olan Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi pandemi sebebiyle verdiği aranın ardından yeniden çocuklara kapılarını açtı. Açılışıyla çok önemli bir alanda hizmet vermeye başlayan ve büyük bir eksikliği dolduran Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi 410 yaş grubundaki çocuklara hitap ediyor. Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile çocukların okuma keyfini ve bilgiyi keşfetmelerini sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri, elektronik ve yazılı medya kullanım becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.



“Çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmuştur”

Özellikle çocukların okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasının önemli olduğuna işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm hizmetler içerisinde bizim için eğitimin ayrı bir yeri var ve bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın kitapla küçük yaşta tanışması, elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri gibi önemli hizmetleri yerine getiren kütüphanemiz bu alanda ciddi bir hizmet veriyor. Aşı ve tedbirlerin etkisiyle güzel günlere yaklaştığımız bu süreçte çocuklarımızın yeniden Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne geliyor olması da hem bizim için hem aileleri hem de gelecek güzel günler açısından sevindirici. Eğitim ve kültüre yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır. Bu anlamda Mart ayı içersinde açtığımız ve eğitim hayatına kazandırdığımız 11 okul kütüphanemiz de bu alandaki hassasiyetimizin göstergesidir. 11 okul kütüphanemiz ile ilçemizdeki kütüphane sayımızı 90’a, kitap sayımızı 551 bine, üye sayımızı da 156 bine yükseltmiş oluyoruz. 20212022 eğitimöğretim yılında ise 5 okul kütüphanemizi daha ilçemize kazandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki bütün okullarımızda kütüphanelerin oluşturulmasını sağlayarak öğrencilerimize en geniş kültür imkanlarını sunabilmek. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimiz ilçemizin eğitim imarına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

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