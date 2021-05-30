Karatay Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde faaliyetler başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hizmete geçirilen Karatay Hobi Bahçeleri’nde, vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte hem fidelerini ekiyor hem de aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Karatay Belediyesi’nin Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahallelerindeki hobi bahçelerinde bugünlerde hareketlilik arttı. Vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirebilmelerine imkan veren hobi bahçeleri sakinleri, hem bahçelerini düzenliyor hem de fidelerini ekiyor. Karatay Belediyesi’nin 5 yıllığına vatandaşlara tahsis ettiği Saraçoğlu Hobi Bahçesi’nde 431, Karaaslan Üzümcü Mahallesi’ndeki Hobi Bahçesi’nde ise 573 parsel bulunuyor. Toplamda bin 4 parselde ailece şehrin stresinden uzaklaşıp toprakla uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşayan vatandaşlar; bahçelerinde domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü kendi elleriyle ekip toplama keyfini yaşıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hobi Bahçelerinin şehir hayatı ve pandemi stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Başkan Kılca, insanların toprak ve doğaya olan özlemini gidermek ve kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyenler için Karatay Hobi Bahçeleri’nin çok güzel bir fırsat olduğunu kaydetti. Başkan Hasan Kılca, “Hobi bahçelerimiz, özellikle içerisinde bulunduğumuz salgınının stresinden bir nebze de olsa uzaklaşabilmeleri adına Karataylı hemşehrilerimiz için çok güzel bir fırsat. Havaların ısınması ve fide ekim zamanının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız bahçelerine uğrayarak bahçelerini yeni döneme hazırlanıp domates, patlıcan, biber gibi organik ürünlerin fidelerini ekiyor. Bir yandan da aileleriyle birlikte piknik yaparak hoşça vakit geçiriyorlar” dedi.

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