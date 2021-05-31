Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seydişehir ilçesi Kızılkacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 katlı bir evin çatısında mahsur kalan kediyi gören çocuklar, ailelerine haber verdi. Ev sahiplerine ulaşılamayınca aileler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kediyi, çocuklar sahiplendi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2021-05-31 11:14:03



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