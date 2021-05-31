Sezgin Yücedağ: “Önümüzdeki yıllarda daha fazla yazılımcıya ihtiyacımız olacak”

Yazılımın dijital dünyanın genetik kodlarından oluştuğunu ve yazılımcının bu kodları düzenleyen kişi olduğunu söyleyen Yazılımcı Sezgin Yücedağ, ileriki yıllarda daha fazla yazılımcıya ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Pandemi sırasında tam kapanma dönemlerinde hemen her türlü çalışmanın dijital olarak gerçekleşmesi ile yazılımcıların değerinin çok daha fazla anlaşıldığına dikkat çeken Sezgin Yücedağ, pandemi döneminde yazılımcıların değeri bir kat daha arttığını ifade ederek, “Önceden pek kimsenin bilmediği dijital dünyada iş yapmak zorunda kalan insanlar yazılımcılık mesleğinin ne işe yaradığını öğrendiler. Yazılımcıların bir nevi problem çözücü olarak, hatta en bilindik tabiriyle program tamircileri olarak çalıştığını anlayan internet sitesi sahipleri, internet sitelerini kişiselleştirmek için yazılımcılara ihtiyaç duydular” dedi.

“Yazılım, dijital dünyanın genetik kodlarının belli bir düzen içinde bir araya getirilmesi işidir. Yazılımcı ise bu kodları düzenler ve bir araya getirir” ifadelerinde bulunan Sezgin Yücedağ, “İnternet sitesi veya programın çalışması, yazılımının doğru yapılmasına bağlıdır. Dolayısı ile yazılımcı, dijital dünyada sanatçı gibi çalışır. En doğru kompozisyonu ortaya çıkaracak olan kod dizimini yazılımcı gerçekleştirir” diye konuştu.

Meslekteki yazılımcıların artık talebi karşılamadığını kaydeden Sezgin Yücedağ,“Pek çok esnaf ve iş sahasında insanlar kepenk kapatmak zorunda kalırken, bizim sektörde işler inanılmaz oranda bir artış gösterdi. Artık elimizdeki yazılımcılarla bu iş yükünü kaldırmak gün geçtikçe daha da zorlaşmaya başladı. O nedenle yeni yazılım uzmanları yetiştirmek için eğitimlerimizi artırdık. Yazılım alanları üzerinde uzmanlaşmak isteyen gençlere ve istekli olan her yaş grubundan insana eğitim vermekteyiz. Ama bu bile yetersiz gelecek ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yazılımcıya ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.

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