Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında sözde 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine, sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-31 12:53:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.