Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında sözde 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine, sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-05-31 12:53:57
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