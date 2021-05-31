Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu

İHA

Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Bozkır’a bağlı Yelbeği, Hisarlık ve Işıklar mahallelerine sürekli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için sondaj kuyuları açtı.
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim birimlerinde içme ve kullanma su temini çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda su azlığı, susuzluk ve sağlıksız su problemi yaşayan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanırken, Yelbeği, Hisarlık ve Işıklar mahallelerinde derin su temin kuyuları açıldı. Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve buna bağlı olarak yağışların yeterli olmaması sonucu, bölgenin mevcut içme suyu kaynaklarının debilerinde azalmalar olduğundan, yeni su temin kaynaklarının tespit ve açılmasının zorunlu hale geldiğini belirten KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Su seviyeleri ve verimleri düşen su kuyularının mahallenin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayamadığı incelenmiş ve yeni sondaj çalışmalarının yapılması zorunlu hale gelmişti. Bu bölgede yeraltı sularının yetersizliği sebebiyle yeni akiferlere ulaşılarak mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları için sondajlar açılmıştır” dedi.
Vatandaşların ihtiyacı olan suyun temin edildiğini ifade eden Demir, “Yapılan bu çalışmalarda Bozkır ilçesi Yelbeği Mahallesi'ne 340 metre derinlikte sondaj vurulmuş ve 6 litre/saniye debili su temin edilmiştir. Hisarlık Mahallesi'ne 363 metre derinlikte vurulan sondajla 4 litre/saniye debili su bulunmuş ve Işıklara Mahallesi'nde de 371 derinlikte sondajla 6 litre/saniye debili su temini sağlanmıştır. Toplam 16 litre/saniye debili temin edilen su, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktardadır. Açılan kuyuların; enerji temini, su deposu ve mevcut su şebeke bağlantılarının ivedilikle yapılmasıyla, mahallelere içme ve kullanma suyu verilmeye başlanacaktır. İçme suyu sıkıntısı yaşanan diğer bölgelerde de çalışmalarımız devam etmektedir. Su temin çalışmaları kapsamında Hacılar Mahallesi’nde hali hazırda devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla bir mahallenin daha su ihtiyacı giderilmiş olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor
YEREL HABERLER Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor
Hayırsever şehit babası vefat etti
YEREL HABERLER Hayırsever şehit babası vefat etti
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor Başkan Kavuş: “Çalışmalar tamamlandığında Meram’ın marka değeri daha da artacak”
YEREL HABERLER Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ...
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un HYEU modeli ilk kez havalanıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes ...
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: ...
Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu
YEREL HABERLER Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu
Başkan Kütükcü: "Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu"
YEREL HABERLER Başkan Kütükcü: "Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi ...
Sezgin Yücedağ: “Önümüzdeki yıllarda daha fazla yazılımcıya ihtiyacımız olacak”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ: “Önümüzdeki yıllarda daha fazla ...
KTO Karatay Üniversitesi Antalya’dan ödülle döndü
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi Antalya’dan ödülle döndü
Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde obruk oluştu
YEREL HABERLER Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde ...
Pandemide polisin pazar ihtiyacını karşıladığı yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Pandemide polisin pazar ihtiyacını karşıladığı yaşlı ...
Şifa kaynağı “göl soğanı” doğa ve fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı “göl soğanı” doğa ve fotoğrafseverlerin ...
Karatay Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde faaliyetler başladı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde faaliyetler ...
Karatay’da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Karatay’da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor
Başkan Kavuş: “Meram’da ulaşımla birlikte yaşam standardını da yükseltmek için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Meram’da ulaşımla birlikte yaşam ...
Hüyük’te haşhaş tarlaları çiçek açtı
YEREL HABERLER Hüyük’te haşhaş tarlaları çiçek açtı
Çocuk Kütüphanesi faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER Çocuk Kütüphanesi faaliyetlerine başladı
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı ...
Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
Otomobil refüje takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje takla attı: 3 yaralı
Tır önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı