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Konya’da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi

İHA

Konya’da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi

Konya’da Narkotik polisinin denetimlerde 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin uyuşturucu madde, 705 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 28 kişiye işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2831 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin çalışmalarında eroin ve metamfetamin olmak üzere 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde, 705 adet uyuşturucu hap, 14 bin 170 TL suç unsuru para, 3 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 28 şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.
Öte yandan, denetimlerde hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan 151 şahıs da yakalandı.

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