Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' nefesleri kesti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş'un yeni modernize edilen HYEU (Hava Yer Entegrasyon Uçağı) uçağı da ilk kez resmi bir tatbikatta görev aldı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 24 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası -2021 Tatbikatına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Hava , Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar ve KKTC silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı. Daha önce açıklanan programa göre katılması beklenen ABD, tatbikata katılmadı. Slovakya ise tatbikatın 5'inci gününde ayrıldı. Her iki ülkenin de hiçbir gerekçe göstermediği belirtildi.

2009 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, helikopterler, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilerek icra ediliyor. Tatbikatın amacı da, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek.

4 Haziran'da sona erecek olan tatbikatın bugün düzenlenen basın gününde, silahlar sergilendi. 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk eğitim uçuşu yaptı.

HÜRKUŞ UÇAĞI DA İLK KEZ KATILDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş'un yeni modernize edilen HYEU (Hava Yer Entegrasyon Uçağı) uçağı da ilk kez resmi bir tatbikatta görev aldı.

Projeyle ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, şunları söyledi:

" Bugün de ilk kez bir tatbikata katılmış oluyor. Bugün katılan versiyonumuz, hava yer entegrasyon uçağı olarak adlandırdığımız görev eğitim versiyonu Hürkuş'un. Biliyorsunuz Hürkuş, aslında bir eğitim uçağı olarak tasarlandı fakat pek çok versiyon üzerinde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava Kuvvetlerimizin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli modifikasyonları yapıyoruz. Burada uçağın tasarım datasının bizde olması çok büyük bir avantaj. İstediğimiz değişiklikleri, Hava Kuvvetlerimizin önceliklerini dikkate alarak üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu uçaklarımızın her bir kanadında üçer tane olmak üzere güçlendirilmiş istasyonlar bulunmakta. İhtiyaca yönelik olarakta farklı farklı istasyonlar takılabilir. Toplamda 7 tane istasyon var. Kanadını istediğimiz gibi güçlendirebiliyoruz. İstediğimiz misyona da dönüştürebiliyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı´mızın ihtiyaçları ne doğrultuda olursa bize neyi işaret ederlerse biz ona göre tasarım olarak uçağımız dönüştürme kabiliyetine sahibiz."

`ULUSLARARASI ALANDA ÖNÜ AÇIK´

Hürkuş´un uçuş test pilotu Barbaros Demirbaş da, "Buradaki faaliyette senaryodaki kazazedelerin öncelikle yerinin tespit edilmesi, bunların kurtarmaya uygun olup olmadıklarını anlaşılması ve oraya onları kurtarmaya gelecek olan helikopterin paketini ve onların himayelerini bölgede koordinasyonunu ve kurtarma harekatını havadan temsil edecek. 135 Filo Komutanlığı bu tatbikatın ev sahipliğini yapıyor. 135 Filo Komutanlığı Türkiye de tek ve yine NATO´da da çok özel bir filomuz. Görevi personel kurtarma ve yakın hava desteği görevleri. Kısa vadede eğitim mühimmatı ve lazer operasyonlarını desteklemek için de bir hedefleme kodu ve MAM-L kodu olacak. Proje Hürkuş için yeni bir rol. Uluslararası alanda da önü çok açık. Hava yer entegrasyon uçakları 135 Filo özelinde ve Konya´da olacak. Şu an için bizim asıl çalışmamız eğitim rolünde. 135'inci Filo için bir eğitim yardımcısı olmak üzere" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de izlediği tatbikatta, senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, hedefler F-16'lar tarafından imha edildi.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR

Tatbikata; Hava Kuvvetleri´nden 6 adet F-16uçağı, 1 adet E-7T awacs, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 1 adet Casa CN235 uçağı, 2 adet AS-532 helikopteri, 3 personel kurtarma timi, 1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Azerbaycan'dan 2 adet Mi-17 helikopterleri ve 3 tim, Katar'dan 2 adet AW-139 helikopterleri, 1 adet C-130 ve 1 adet C-17 uçağıı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 adet AS-532 helikopteri ve 1 tim katıldı.

