Kırmızı ışıkta bekleyen cipe otomobil çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D.’nin kullandığı 42 AEU 99 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Mustafa K. yönetimindeki 42 AIU 866 plakalı Peugeot marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip de önünde yine kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet E.’nin kullandığı 42 H 2016 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarpınca üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 AEU 99 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Seçkin Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarpılan cip ve önündeki otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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