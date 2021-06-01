Konya’da lokanta ve kafeler hizmet vermeye başladı

Konya’da kademeli normalleşmeyle birlikte lokanta ve kafeler bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Genelge ile açılış saatleri belirlenen bahse konu iş yerleri 21.00'ye kadar müşteri kabul edebilecek, gelal ve paket servisleri ise 21.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin detayları da belli oldu. Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek. Diğer yandan kafe ve restoranlar saat 07.00’den 21.00’e kadar hizmet verecek, gelal ve paket servisler ise saat 21.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Öte yandan, bugün itibariyle Konya'da da lokanta ve kafeler masada servis hizmetine başladı. Yeme içme servisleri pandemi kurallarına uygun olarak kısıtlı kapasiteyle yürütülmeye başlandı.

Döner ustası Muhammet Talay, “Bizim sabit müşterimiz olduğu için fazla sıkıntı yaşamadık, paket servisimiz de yoğun. İçeride, yukarıda ve dışarıda yerlerimiz var. Onlara rağmen işimiz birkaç kat daha hızlandı bizim işimiz. Firmamız biraz daha büyük olduğu için sıkıntı yaşamadık. Bugün iyi oldu bismillah dedik. İnşallah bir daha kapanmaz” dedi.

Müşteriler ise kısıtla olarak açılmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek kurallara uyulması temennisinde bulundu.

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