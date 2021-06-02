'Karaman Kayagülü'nün yeni popülasyonu bulundu, koparana 80 bin lira ceza



Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KARAMAN'da, 24 yıl önce 'Karaman Kayagülü' olarak literatüre giren, sınırlı ve kıraç bölgede bulunabilen endemik bitkinin yeni popülasyonu, Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü dağlık bölgesinde tespit edildi. 1700 rakımlı bölgede bulunan yeni türün koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı. 'Karaman Kayagülü'nü koparan veya zarar verene ise 80 bin 465 lira ceza uygulanacak.

Ayracı ilçesi ve Çakırdağı bölgesinde 1997'de araştırmacılar tarafından iki popülasyonu bulunan 'Karaman Kayagülü'nün (Aethionema Karamanicum) yeni popülasyonu, 24 yıl sonra Başyayla ilçesine bağlı Büyükkarapınar köyü dağlık bölgesinde tespit edildi. Sınırlı ve kıraç bölgelerde bulunan, ekolojik rekabet açısından fakir olan bu türün yeni popülasyonu, 1700 rakımlı bölgede, biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş ile eşi Prof. Dr. Fulya Öztaş tarafından bulundu.

SINIRLI BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLİYOR

'Aethionema Karamanicum'un nadir görülebilecek, endemik bitki olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve biyoloji ve çevre eğitimcisi Prof. Dr. Fulya Öztaş, "'Karaman Kayagülü'nün görüldüğü alan oldukça sınırlı, ekolojik olarak ve rekabet bakımından fakir bir bölge. Kalsiyumlu, kireç taşı ve kalkerli toprakların olduğu yerde büyüyor. 'Kayagülü'nü, geçen yıl Karaman´ın Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü dağlık bölgelerinde 1700 metrede eşim Prof. Dr. Haydar Öztaş ile beraber tespit ettik. Teşhis çalışmalarını TÜBİTAK Botanik Dergisi'nin uzun yıllar editörlüğünü yapmış Prof. Dr. Ahmet Duran´ın destekleriyle bu türün teşhisi ve tayini yapıldı. 'Karaman Kayagülü´nü 1 yıl içinde belirli dönemlerde gidip izledik. Üreme döneminden tohum dönemine kadar bitkinin gelişimini takip ettik. Yeşil vadi manzarasına sahip olan Büyükkarapınar köyü civarında bu popülasyonun olması hem ülkemiz ekonomisine ve kültürüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Baharın gelişiyle ve yazın başlamasıyla kısa sürede çiçek açıp bitiyor ama o güzel pembe renkleri insanı cezbediyor. Doğaseverlerin, koruma altına alınmış olan 'Karaman Kayagülü´nü görmelerini isterim. Yaklaşık 30 yerde görülebiliyor ancak bu bahsettiğimiz 'Karamanicum' türü Karaman´ın sınırlı bölgelerinde görülebiliyor" diye konuştu.

KOPARANIN CEZASI 80 BİN 465 LİRA

'Aethionema Karamanicum´un, bölgedeki varlığının korunması amacıyla Ermenek Orman Müdürlüğü´nce korunma altına alınması çalışmaları başlatıldı. 'Karaman Kayagülü'nü koparan veya zarar verene ise 80 bin 465 lira para cezası uygulanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ

2021-06-02 10:42:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.