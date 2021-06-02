'Karaman Kayagülü'nün yeni popülasyonu bulundu, koparana 80 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Karaman Kayagülü'nün yeni popülasyonu bulundu, koparana 80 bin lira ceza

DHA

'Karaman Kayagülü'nün yeni popülasyonu bulundu, koparana 80 bin lira ceza


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KARAMAN'da, 24 yıl önce 'Karaman Kayagülü' olarak literatüre giren, sınırlı ve kıraç bölgede bulunabilen endemik bitkinin yeni popülasyonu, Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü dağlık bölgesinde tespit edildi. 1700 rakımlı bölgede bulunan yeni türün koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı. 'Karaman Kayagülü'nü koparan veya zarar verene ise 80 bin 465 lira ceza uygulanacak. 
Ayracı ilçesi ve Çakırdağı bölgesinde 1997'de araştırmacılar tarafından iki popülasyonu bulunan 'Karaman Kayagülü'nün (Aethionema Karamanicum) yeni popülasyonu, 24 yıl sonra Başyayla ilçesine bağlı Büyükkarapınar köyü dağlık bölgesinde tespit edildi. Sınırlı ve kıraç bölgelerde bulunan, ekolojik rekabet açısından fakir olan bu türün yeni popülasyonu, 1700 rakımlı bölgede, biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş ile eşi Prof. Dr. Fulya Öztaş tarafından bulundu. 
SINIRLI BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLİYOR
'Aethionema Karamanicum'un nadir görülebilecek, endemik bitki olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve biyoloji ve çevre eğitimcisi Prof. Dr. Fulya Öztaş, "'Karaman Kayagülü'nün görüldüğü alan oldukça sınırlı, ekolojik olarak ve rekabet bakımından fakir bir bölge. Kalsiyumlu, kireç taşı ve kalkerli toprakların olduğu yerde büyüyor. 'Kayagülü'nü, geçen yıl Karaman´ın Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü dağlık bölgelerinde 1700 metrede eşim Prof. Dr. Haydar Öztaş ile beraber tespit ettik. Teşhis çalışmalarını TÜBİTAK Botanik Dergisi'nin uzun yıllar editörlüğünü yapmış Prof. Dr. Ahmet Duran´ın destekleriyle bu türün teşhisi ve tayini yapıldı. 'Karaman Kayagülü´nü 1 yıl içinde belirli dönemlerde gidip izledik. Üreme döneminden tohum dönemine kadar bitkinin gelişimini takip ettik. Yeşil vadi manzarasına sahip olan Büyükkarapınar köyü civarında bu popülasyonun olması hem ülkemiz ekonomisine ve kültürüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Baharın gelişiyle ve yazın başlamasıyla kısa sürede çiçek açıp bitiyor ama o güzel pembe renkleri insanı cezbediyor. Doğaseverlerin, koruma altına alınmış olan 'Karaman Kayagülü´nü görmelerini isterim. Yaklaşık 30 yerde görülebiliyor ancak bu bahsettiğimiz 'Karamanicum' türü Karaman´ın sınırlı bölgelerinde görülebiliyor" diye konuştu. 
KOPARANIN CEZASI 80 BİN 465 LİRA 
'Aethionema Karamanicum´un, bölgedeki varlığının korunması amacıyla Ermenek Orman Müdürlüğü´nce korunma altına alınması çalışmaları başlatıldı. 'Karaman Kayagülü'nü koparan veya zarar verene ise 80 bin 465 lira para cezası uygulanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ
2021-06-02 10:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da yeni oluşan obruğa AFAD’tan inceleme
YEREL HABERLER Konya’da yeni oluşan obruğa AFAD’tan inceleme
Konya’da lokanta ve kafeler hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Konya’da lokanta ve kafeler hizmet vermeye başladı
Konya’da yangın paniği
YEREL HABERLER Konya’da yangın paniği
Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli yakalanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli ...
Başkan Kılca: “Hedefimizi millete hizmet olarak koyduk”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Hedefimizi millete hizmet olarak ...
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
YEREL HABERLER Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını ...
Hüyük’te orman köylüsü enerjisini güneşten sağlayacak
YEREL HABERLER Hüyük’te orman köylüsü enerjisini güneşten sağlayacak
Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
YEREL HABERLER Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor ...
Konya’da sulama konusunda yapılacak çalışmalar istişare edildi
YEREL HABERLER Konya’da sulama konusunda yapılacak çalışmalar ...
Rektör Prof. Dr. Aksoy Suriye’de çeşitli temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Aksoy Suriye’de çeşitli temaslarda ...
Kırmızı ışıkta bekleyen cipe otomobil çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen cipe otomobil çarptı: 2 ...
Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 ...
Ereğli Adliyesinde kitap bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Ereğli Adliyesinde kitap bağışı kampanyası
Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 ...
Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı
YEREL HABERLER Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 ...
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesti Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un HYEU modeli ilk kez uçtu
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes ...
Konya’da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele ...
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
YEREL HABERLER Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Akşehir’de kitap bağış kampanyası standı açıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de kitap bağış kampanyası standı açıldı
Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza
Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu
YEREL HABERLER Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor
YEREL HABERLER Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor
Hayırsever şehit babası vefat etti
YEREL HABERLER Hayırsever şehit babası vefat etti