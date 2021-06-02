Havaların ısınmasıyla bisikletçilerde hareketlilik başladı Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Bardakçı: "Havaların ısınmasıyla birlikte Konya’da bisiklet kullanımında büyük bir artış yaşanacak"

Konya’da pandeminin de etkisiyle toplu taşıma araçlarına binmek istemeyenler havaların ısınmasıyla birlikte bisikletçilerde hareketliliğe neden oldu.

Pandeminin başlaması ile birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınanlar otomobil ve motosiklet fiyatlarındaki artışın da etkisiyle bisiklete yöneldi. Kış aylarında kullanımı azalan bisiklet havaların ısınmasıyla kullanımı da artmaya başladı. Vatandaşların kimisi yeni bisiklete yönelirken kimisi de bisikletini tamir ettirip kullanıma hazır hale getiriyor.



"Bisikleti mutlaka bisikletçiden alalım"

Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ömer Bardakçı, havaların ısınmasıyla birlikte Konya’da bisiklet kullanımında büyük bir artış yaşanacağını söyledi. Pandemide vatandaşların çok sıkıldığını anlatan Başkan Ömer Bardakçı, "Yasakların kalkmasıyla birlikte satışlarda patlama olacağını umuyorum. Bisiklet alırken öncelikle ne amaçla aldığımızı çok iyi bilmeliyiz. Bisiklet alırken mutlaka satıcıya ne amaçla bisiklet alacağımızı söylememiz lazım. Bisiklet kullanım amacına göre şehir bisikleti, dağ bisikleti, spor bisikleti gibi gruplara ayrılır. Biz hangi amaçla bisiklet kullanacaksak satıcıya bunu özellikle belirtmemiz lazım. Diğer konu bisiklet alırken en önemli nokta bisikleti bisikletçiden almamız lazım. Günümüzde beyaz eşya satıcıları, alışveriş merkezleri ve her önüne gelen merdiven altı bisiklet satıyor. Bu bisikletlerin bir güvenliği ve garantisi kesinlikle yok. Bisikleti mutlaka bisikletçiden alalım. Ne amaçla bisiklet aldığımızı mutlaka belirlememiz lazım. Bisiklet alırken TSE belgeli, garantili olmasına, yedek parçasının bulunmasına, bulunduğumuz şehirde bisikletin teknik servisinin olmasına mutlaka dikkat etmeliyiz" dedi.



"Bisiklet, karayolları trafik kanununda bir ulaşım aracıdır"

Alacağımız bisiklet bizim yaşımıza, kilomuz, boyumuza ve kullanış amacımıza mutlaka uygun olmalıdır. Alacağımız bisiklette ışık, ayna, zil ve güvenlik tertibatı mutlaka olmalıdır. Bunun yanında bisikletin mutlaka teknik servis ve teknik belgesinin olmasına mutlaka dikkat etmeliyiz. Bisiklet kullanırken de kaskımızı mutlaka takmalıyız. Konyalı araç sürücülerinden bir istirhamım var. Bisiklet, karayolları trafik kanununda bir ulaşım aracıdır. Diğer araç sürücüleri bisikletli sürücülerin haklarına riayet etsinler. En çok ani yapılan korna ile bisiklet sürücülerinin korkutulması durumu var. Bunu yapmasınlar lütfen rica ediyorum. Bisiklet yollarına araç park etmesinler. Kış geçti bisiklet sezonu açıldı. Yeni kullanıma başlayacaklar mutlaka bakımlarını yaptırmaları lazım. Akort ve fren ayarlarını mutlaka yaptırmaları lazım. Pandemide sosyal mesafeyi koruyan en güvenli ulaşıma aracı bisiklet. Hiçbir riski yok, çok güvenli. Bütün sürücülere bisiklet kullanmalarını öneriyorum. Bisiklet sağlık, spor, maddi açıdan dünyada vazgeçilmez bir ulaşım aracıdır. Bütün sürücülere kazasız belasız mutlu sürüşler diliyorum. Bizim bir de sloganımız var; ‘koronayı yenmek için lütfen bisikletinizi seçin" ifadelerini kullandı.

İşlerinin kış ve pandemi döneminde normal seyrinde gittiğini ancak şu anda hem havaların ısınması hem de Cumartesi yasağının kalkmasıyla işlerde büyük bir artış olacağını düşündüklerini aktaran bisiklet satıcısı Yusuf Kartal, "Genel olarak bisiklet yıllardır kullanılan bir ulaşım aracı. Hem sağlık hem spor amaçlı kullanılan bir araç. Herkese bisikleti tavsiye ediyoruz, bisikletin yaşı olmaz. Kullanıcıların da periyodik bakımlara dikkat etmesi gerekiyor. Bununla alakalı yeterli seviyede olan tamirciler tercih edilmelidir" diye konuştu.



Bisiklet tramvayı 21 bisiklet aynı anda güvenli bir şekilde taşıyabiliyor

Bisiklet şehri Konya’da bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs döneminin başlamasının ardından 550 kilometrelik bisiklet yolunun da tamamlanmasıyla şehir Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip oldu. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvayın bisiklet tramvayına dönüştürülmesi için birtakım revizyonlar da yaptı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenli bir şekilde taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaşlar bisikletleri ile duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor. AlaaddinSelçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet veren tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek hale getirildi.

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