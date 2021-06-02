Bera Holding´in satış hasılatı yüzde 33 arttı



KONYA,(DHA) BERA Holding, 17 Haziran tarihinde genel kurula hazırlanırken, 2021 yılı ilk çeyrek finansal tablolarını kamuoyu ile paylaştı. Bera Holding dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 841 milyon 488 bin 584 liraya çıkarttı. Dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 300 oranında artarak 73,6 milyon lira olarak gerçekleştiği bildirildi.Holding yönetiminden yapılan yazılı açıklamada; "2021 yılına iyi bir başlangıç yaparak, dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre, holdingimiz yüzde 33 artışla 841 milyon 488 bin 584 liraya çıkarmıştır. Dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 300 oranında artarak 73,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında kararlaştırılan ve 2021 yılında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile net finansman maliyeti önceki döneme göre, kur farkıyla birlikte dikkate alındığında sıfırlanmış bulunmaktadır. Net finansman maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur" denildi.MPG A.Ş.´DEN 38,5 MİLYON EUROLUK ANLAŞMAGruba bağlı şirketlerin ilk çeyrek performanslarına dair verilen rapor ise şöyle:"MPG A.Ş.´nin 2020 yılında, dünyada emsali az olan zırhlı M4K Mayına Karşı Korumalı Kurtarıcı araçlarını yaparak başarı ile teslim etmesi kendisini savunma sanayi alanında kabul gören üreticiler sınıfına sokmuştur. Bu vesile ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı 38 milyon 500 bin Euro tutarındaki '8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi' ile hem yüksek montanlı bir iş almış, hem de başkanlık nezdinde doğrudan yüklenici/tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır."KONYA KAĞIT A.Ş. HALKA ARZ İÇİN HAZIRTürkiye´nin önemli oranda 1´inci hamur kağıt üreticilerinden ve grubun büyük şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.´nin aktifinde bulunan paylarından bir kısmının Borsa İstanbul´da halka arzı için çalışmalara başlandığını bildiren yönetim; "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.´nin halka arz amacıyla hazırlanan SPK Mevzuatına uyumunu içeren Ana Sözleşme tadilatı SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanan ana sözleşme tadilatı Şirket´in genel kurulu tarafından da kabul edilmiş, Ticaret Sicili Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayınlanarak kesinleşmiştir" ifadelerine yer verildi.BERA ALANYA MİSAFİRLERİNE KAPILARINI AÇTIOtelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ve konsept oteller zincirinin ilki olan Alanya Bera Otel, pandemi nedeniyle misafir kabullerine verdikleri arayı 10 Mayıs´ta sonlandırdığını kamuoyu ile paylaştı. 2020 yılında elde edilen ve salgına karşı alınan yüksek düzeyde önlemler çerçevesinde misafirlerin güvenli, sağlıklı tatil yapabilmeleri için ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.YABANCI YATIRIMCININ BERA HOLDİNG´E İLGİSİ DEVAM EDİYOR1 milyar doların üzerinde piyasa değeri, 2021 yılı 1´inci çeyrek hisse değerinin 27,50-TL´ye ulaştığı ifade edilen açıklamanın devamında: "Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul´daki payı Mayıs 2021 itibariyle son 52 haftada yüzde 21,5 gerilemiş ve tarihin en düşük seviyeleri olan yüzde 41,99´u görmüştür. Buna karşın ise Bera Holding´in yabancı yatırımcı oranı yüzde 5 artış göstermiştir. Yabancı yatırımcının BİST´te en çok yatırım yaptığı ilk 10 şirket içerisinde Bera Holding´te yer almaya devam etmiştir" denildi.Konsolide verilere dair ekteki bilgileri aktaran Bera Holding Yönetimi sözlerini şöyle tamamladı; "2020 yılı ikinci döneminde başlayan döviz kurlarındaki olağanüstü ve kontrol edilemeyen yükseliş ve kredi faizlerindeki artış toplam finansal maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Net finansman maliyetindeki bu dönemdeki iyileşme 2021 1´inci dönem net karlılığının artmasına anlamlı katkı sağlamıştır. 841,4 milyon lira ciro, 18,5 milyon dolar ihracat, 12.1 milyon lira yatırım ve 4 bine yakın çalışanı ile Bera Holding üretmeye, ülkemizin ihracat ve istihdamına bu zorlu dönemde katkı sunmaya devam etmektedir." DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez DHA

2021-06-02 15:53:26



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