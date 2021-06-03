Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

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Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA´nın Ilgın ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen inşaat işçisi Nadi Er (44), yaşamını yitirdi.

Ilgın ilçesinin Harmanyazı Mahallesi'nde Nadi Er'e ait 2 katlı evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, alevleri söndürürken, sağlık ekipleri ise evde bulunan ve dumandan etkilenen Nadi Er'i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nadir Er'in cenazesi bugün sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Evde yaklaşık 100 bin liralık maddi zarar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Yasin URAL

2021-06-03 13:41:34



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