AB Büyükelçisinden KSO'ya ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü’yü ziyaret etti.

AB ile Konya arasındaki ticari işbirlikleri ve projelerin konuşulduğu ziyarete Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Ziyarette Konya sanayisiyle ilgili bilgiler veren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Avrupa Birliği pazarının Konya’nın ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu, AB ile Konya arasındaki bu ticari işbirliğini artırmak için oda olarak sürekli çalıştıklarını anlattı. Konya Sanayi Odası’nın 18 yıldır çeşitli konularda AB projeleri yaptığını vurgulayan Kütükcü, “Avrupa Birliği ile Türkiye'nin geleceği ortak. Bu ortak gelecekte daha fazla işbirliği geliştirmemiz gerekiyor. Bugün Konya; makine, otomotiv, gıda, endüstriyel mutfak ekipmanları, tarım makinaları gibi sektörlerde AB’nin önemli tedarik merkezlerinden birisi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bir taraftan siyasal ve kültürel işbirliklerimizi geliştirirken aynı zamanda karşılıklı ekonomik kazanımlarımızı artırmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Başkan Kütükcü, konuşmasında Konya'nın 10 organize sanayi bölgesi, 70'in üzerinde küçük sanayi sitesi ile Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu ve şehrin planlı, çevreye duyarlı bir sanayi alt yapısına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.



"Sanayicilerimiz, çevre konusunda büyük yol kat ettiler"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya ile ilgili bilgiler verdi. Konya'nın yarınlarının daha güzel olacağını ifade eden Başkan Altay, "Konya, inşallah yarınlarda çok daha güzel bir şehir olacak. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Belediye olarak, bugüne kadar AB ile önemli projeler yürüttük. Şu anda halen devam eden projelerimiz var. Birlikte yapacak çok işimiz olduğuna inanıyorum. Konyalı sanayicilerimiz de, çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda özellikle OSB'lerde çok büyük yol kat ettiler. Şirketlerimiz bunu önemli bir şekilde takip ediyorlar" şeklinde konuştu.



"İklim konusunda herkes kendi alanında katkı sunmalı"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ise, Konya Sanayi Odası bünyesinde de faaliyetlerini yürüten AB Bilgi Merkezlerinin hem kendileri için hem de Türkiye için önemli bir aktör olduğunu ve çok faydalı işler gerçekleştirdiğini söyledi. Konya'nın son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydeden bir şehir olduğunu ve Konya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, iklim değişikliği ile ilgili olarak, "İklim diplomasisinin çeşitli temel unsurları var. Hükümetler tarafından kararlılıkla yapılan eylemlerin olması gerekiyor ki, bu kararı burada görüyoruz. Bir diğeri insani sermayeye ve iş insanları tarafından yatırım yapılmasına ihtiyacımız var. Bir başka önemli konu ise, geniş anlamda kamuoyunda da yüksek farkındalık oluşturmaya ihtiyacımız var. İklim değişikliği alanında bu çabalara ve küresel ısınmaya karşı yapılan mücadeleye herkes kendi alanında katkı sunarsa hep beraber bunu başaracağız, bu alanda bir şeyler kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarete Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Veli Tekelioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan ile AB Türkiye Delegasyonu heyeti katıldı.

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