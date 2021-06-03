TSYD Konya'da Dönmez güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Konya Şubesi’nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Murat Dönmez, oy birliği ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi’nin olağan genel kurulu bir otelde pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirildi. Genel kurulda divan başkanlığına gazeteci Dursun Seyis, Mürsel Çetin, Adem Bestil ve Hüseyin Sezen getirildi. 30 üyenin katıldığı Genel Kurulda mevcut Başkan Murat Dönmez, tek aday olarak katıldığı seçimde güven tazeledi.

Seçim sonrası konuşan TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, geçen 3 yıllık dönemde önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, 1.5 yıldır yaşanan pandemiye rağmen sosyal anlamda önemli işlere imza attıklarını söyledi. Kazananın Türkiye Spor Yazarları Derneği olduğunu anımsatan Dönmez, "Yeni dönemde de aramıza yeni katılan değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte daha çok projeye imza atacağız. Biz büyük bir aileyiz. Derneğimize sahip çıkan şehrimizin yöneticilerine, üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Seçimin ardından TSYD Konya Şubesinin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Murat Dönmez, Tolga Durmaz, Mürsel Çetin, Hüseyin Turgut, Hüseyin Avni Uğur, Kemal Soylu ve Ferhat Türkoğlu.

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