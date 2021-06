Bakan Kurum: "Hava kalitesi izleme istasyonu sayımızı çok hızlı bir şekilde 355’e çıkardık” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “300’den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2002 yılında 8 olan hava kalitesi izleme istasyonu sayısını 355’e çıkardıklarını ve 300'den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekipler tarafından takip edildiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında 1.106 konutun doğalgaz dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut’un katılımı ile başladı. Mevlana Meydanı'nda ‘Konya Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi Başlangıç Programı’nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir kez daha Konya’nın hava kalitesini iyileştirecek bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.



“Şehir merkezindeki bin 106 konutumuzun doğalgaz dönüşümünü yapma kararını aldık“

Özellikle kış aylarında yoğun bir hava kirliliği söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Şehrimizin bu sorununu da çözmek için büyükşehir belediye başkanımızla birlikte son derece örnek bir hava kalitesi çalışması için kolları sıvadık. Şehrimizin tarihi ve kültürel açıdan önemli olan şehir merkezindeki; 4 kilometrekarelik alanda bulunan bin 106 konutumuzun doğalgaz dönüşümünü yapma kararını aldık. 4 etapta yürüteceğimiz projenin fizibilite çalışmalarını tamamladık. Yatırım maliyeti 15 milyon lira olan projemizin; her ay bir etabını bitirmek suretiyle tüm konutlarımızın doğalgaz dönüşümünü, en geç Ekim ayında tamamlayacağız. Hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.



“Bugün soluduğumuz havanın kalitesini milletimiz görüyor”

Bu proje ile Konya tarihi şehir merkezi ve Mevlana Bölgesinde hava kirliliğini sona erdireceklerini anlatan Bakan Kurum, “Konya Temiz Hava Eylem Planı’nın uygulanmasına katkı sunacağız. Konya genelinde katı yakıt kullanan konut ve ticari alanların doğalgaza dönüşümünü hızlandıracağız. Katı yakıtlardan kaynaklanan hava kirletici emisyonları azaltacağız. Konyamızın iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlayacağı ve en önemlisi de Konyalı hemşerilerimizin sağlığını, sıhhatini koruyacağız. Ben böylesine çevreci hedeflere, hayırlı hedeflere, güzel hedeflere hizmet edecek projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatırlıyorum benim gençliğimde, hakikaten hem Konya’mız hem de ülkemizin birçok noktasında hava kirliliğinden nefes alamazdınız. Özellikle kışın çöken kirli havadan ve sisten dolayı göz gözü görmezdi. Hatta hatırlarsanız, İstanbul’da gazeteler, o dönemde hava kirliliğinden dolayı promosyon olarak maske dağıtırdı. Ama hamdolsun, bugün soluduğumuz havanın kalitesini milletimiz görüyor” diye konuştu.



“2002 yılında sadece 8 olan hava kalitesi izleme istasyonu sayımızı çok hızlı bir şekilde 355’e çıkardık”

Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde 2002 yılında sadece 8 olan hava kalitesi izleme istasyonu sayımızı çok hızlı bir şekilde 355’e çıkardıklarını aktaran Kurum, “Hava kalitesi izleme istasyonunu tam 45 kat artırdık. Bu hava kalitesi istasyonları hava kirliliği anlık olarak takip ediyor, ölçüyor, sınıflandırıyor. Ekiplerimiz hemen bölgeye ulaşıyor, müdahale ediyor. Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan Konyamızda, sanayide doğalgaz kullanımı 2003’te başladı. Konutlarda 2004 yılında başladı. Hemşerilerimizin büyük çoğunluğu bugün evlerinde, iş yerlerinde doğalgaz kullanıyor. Fakat buna rağmen; konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, özellikle Konya şehir merkezinde, hava kirliliği problemleriyle zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Bilhassa sonbahar ve kış aylarında sıkça havada tabakalaşma görüyoruz. Konyamızı; şehrin genelini kapsayacak şekilde Merkez, Erenköy, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve Sarayönü’nde bulunan 10 izleme istasyonumuzdan 7/24 online olarak takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“300’den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor”

Bugün 81 ilimizde ve Konya’da, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen, 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktaları anlık tespit edebildiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Ona göre harekete geçiyoruz. Türkiye’de kirletici vasfı yüksek olan 300’den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor. Yine 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi’mizle egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik olarak tespit ediyoruz. Bu anlamda da milyonlarca aracın havayı kirletmesinin önüne geçiyoruz. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yaptığımız bu çalışmaların temel felsefesi aslında; bizim medeniyetimizde de, inancımızda da çok kıymetli bir yeri olan çevre ve doğa sevgisidir” şeklinde konuştu.



"Bu proje dünyanın her yeri için çok önemli bir model oluşturuyor"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, “Avrupa Birliği olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ni çevre faaliyetlerinde desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle daha temiz hava başarılabilir. Çünkü temiz hava meselesini biz de umursuyoruz. Bugün başlatılan projenin ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Bu proje bizim için çok önemli. Çünkü sadece Türkiye için değil, dünyanın her yeri için çok önemli bir model oluşturuyor” açıklamalarında bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, dünyanın taşınamaz bir çevresel baskıyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Bu baskıları bertaraf etmek için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hassasiyet var. Çevresel değerlerin muhafazası yönünde devletimiz özellikle Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın belirlediği perspektif doğrultusunda ayrıca bütün belediyelerimizin çevresel değerleri muhafazaya yönelik stratejinin altını doldurmaya yönelik faaliyetleri takdire şayandır. Bu yönüyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün belediyelerimizin çevresel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarma yönündeki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “İnşallah bugün yapılan işle beraber gerçekten büyük bir adım atılmış olacak. Çevrede Konya modelini Konya her vasfı ile hak eden bir şehir. Türkiye’nin en çevreci şehri olmaya aday bir şehir. Biz bugünümüzün çevresini korurken aynı zamanda yarınlarımızın, geleceğimizin çevresini de bugünden aslında teminat altına almış oluyoruz. Bu projede emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Doğalgaz dönüşümü, hava kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bu bölgenin dokusuna uygun, Mevlana Türbesi ile Bedesten’i birleştirecek bu özel projedeki çalışmaları da bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız inşallah. Böylece bu bölgede yılın 12 ayında eskisinden daha yoğun bir hareketlilik olacak. Özellikle kış aylarında şehrimizi ziyarete gelenlerin ve bu bölgedeki hemşehrilerimizin yaşadığı en önemli sorun hava kirliliği oluyor. Bu konuda gerekli çalışmaları yapsak da hava kirliliğine sebep olan en önemli etmenlerin başında ısınmadan kaynaklı fosil yakıtların kullanılması geliyor. Ayrıca, bu bölgenin nispeten çukurda kalmasıyla da arzu etmediğimiz durumlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte bu sebeple bugün burada Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında startını vereceğimiz doğalgaz dönüşümü, hava kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.