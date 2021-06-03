Bakan Kurum: “Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki suyu; Meke Gölü’nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl’den Kapadokya’ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: “Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki suyu; Meke Gölü’nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl’den Kapadokya’ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son yıllarda kuruma noktasına gelen ve dünyanın nazar boncuğu olarak anılan Meke Gölü'nü Karapınar'da bulunan atık su arıtma tesisinde arıtılan içme suyu derecesindeki su ile besleyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum: “Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki suyu; Meke Gölü’nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl’den Kapadokya’ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son yıllarda kuruma noktasına gelen ve dünyanın nazar boncuğu olarak anılan Meke Gölü'nü Karapınar'da bulunan atık su arıtma tesisinde arıtılan içme suyu derecesindeki su ile besleyeceklerini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ile, Kültür Park’ta bulunan Amfi Tiyatroda Çevre Projeleri Programı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ile sokaklardaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı toplayarak dönüştürdüklerini söyledi. 209 milyon ağacı kurtararak ekonomiye 17 milyar lira katkı sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, “3 yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13’ten yüzde 19’a çıkardık. Özellikle salgın döneminde yeniden gördük ki, yeşil alan ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. 81 ilimizdeki 55 milyon metrekarelik alanda yapacağımız 321 millet bahçesi projemizin hızını arttırdık. 57 millet bahçesini tamamladık. 264 millet bahçemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 11 millet bahçemizin açılışını daha yapacağız. Bakanlık olarak, tüm doğal alanlarımızı birbirine bağlayan, yeni cazibe alanları oluşturan ekolojik koridorlarımızın pilot uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsamda Ankara’dan; Karadeniz’de Kızılırmak Deltasına, Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de Patara’ya ve Doğu Anadolu’da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Ülkemize has bitki ve hayvan türlerimizi korumak için, nehirlerimizi, ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek için son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 1 artırdık. Yüzde 9,6’dan yüzde 11’e çıkardık. OECD ortalaması olan yüzde 17’ye hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“2 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırıyoruz”
2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle toplamda 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ülkemizde yaptığımız bu projelerin tamamını, Konya’mızda da yapıyoruz. Bugüne kadar Konya’mıza; millet bahçelerinden bisiklet yollarına, gürültü bariyerlerinden hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar milyarca liralık yatırım kazandırdık. Hemşerilerimizin; daha rahat, daha temiz ve daha güvenilir bir ortamda vakit geçirebilmeleri bizim için çok değerli. Bunun için de; 2 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırıyoruz, tam 14 millet bahçesi yapıyoruz. Meram Dutlukır Millet Bahçemizi açtık, 250 bin Konyalı hemşerimiz yürüyerek ulaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Eski stadyumun bulunduğu 108 bin metrekarelik alandaki millet bahçemizi de heyecan içerisinde ilk fidanlarıyla buluşturduk” diye konuştu.

“Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl’den Kapadokya’ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz”
Konya’ya ekolojik koridor kazandıracaklarını aktaran Kurum, “Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl’den Kapadokya’ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bisiklet yollarından tüm bu güzergahı gezebilecek, gençlerimiz, çocuklarımız yürüyüş yollarıyla doğayı adeta keşfe çıkacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu deyince şöyle hemen bütün Konyalıların göğsü kabarıyor. Gururla söylüyorum; Konya’mız, işte bu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde, 600 bin bisiklet kullanıcısı, 515 kilometre bisiklet yoluyla bisikletin tartışmasız Başkenti’dir. Karatay’da Akabe Mahallesi’nde Adana Çevre Yolu’ndan kaynaklı ciddi bir gürültü oluşuyor. Biz de bu nedenle; Adalet Sarayı, Şehir Hastanesi ve okullar bölgesine 7.400 metrekare büyüklüğündeki gürültü bariyerimizi yapacağız. Bölgede oturan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılayacağız” şeklinde konuştu.

“Karapınar Atık Su Arıtma Tesisimizdeki içme suyu kalitesinde arıtılan suyu; Meke Gölü’nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz”
55 milyon avro değerinde yatırım yaptıklarını belirten Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:
“2 milyon Konyalıya hizmet götüren, 36 milyon avro değerindeki Konya Katı Atık Yönetimi, Akşehir Su ve Atıksu ve Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Projelerimizi tamamladık. Yine Avrupa Birliği ile beraber Konya'nın da içinde olduğu bu 31 ildeki Temiz Hava Merkezlerinden alınan verilerle, Hava Kalitesi Modelleri hazırlıyoruz. Şehirlerimizdeki hava kirliliğini önleyecek stratejileri belirliyoruz. Alaeddin Tepesi’nin çevresinde oluşan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyoruz. Bu projemizin de ilk etabını tamamladık, ikinci etabına da başladık, en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine hepimizin bildiği gibi Eski Sanayi ve Karatay Sanayi siteleri şehrimizin içinde kalmıştı. Burada da ciddi bir kirlilik söz konusuydu. Biz de daha güzel, daha temiz bir sanayi alanı kurmak istedik. 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2.690 dükkanın ve 134 ticari alanın bulunduğu Konya Yeni Sanayi Sitemizin inşası olanca hızıyla devam ediyor. Yeni Mevlana Meydanımızı tamamlamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Projeyle inşallah, şehir merkezindeki o eski görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Konya’nın, Dünya’nın nazar boncuğu Meke Gölü’müzdeki manzaralar hepimizi üzdü. Gölümüzün kurumasını istemiyoruz. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisimizdeki içme suyu kalitesinde arıtılan suyu; Meke Gölü’nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz. 1 yılda 2,5 milyon metreküp suyu gölümüze taşıyacağız. İnşallah Meke Gölümüz; büyüleyici ve ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak.”

"Beyşehir Gölü'nün dibindeki 2 bin 427’i hayalet ağın 470’ini çıkardık"
Beyşehir Gölü'nde de çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Beyşehir Belediyesi ve hocaların yaptığı ekolojik çalışmalar neticesinde; Beyşehir Gölü tabanında tespit edilen ve canlı hayatını tehdit eden, 2 bin 427’i hayalet ağın 470’ini çıkardık. Tuz gölü ve Beyşehir Gölümüzün doğal yapısını korumak için, atık suların arıtılmasına yönelik tesislerimizi de hızla inşa ediyoruz. Beyşehir’de Huğlu ve Üzümlü Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimiz yükseliyor. Bu tesislerimiz bitince, inşallah göllerimize bir damla bile atık su akmayacak. Sadece tesisleşme de değil, finansal ve ekipman desteğinde de Konyamızın yanındayız. Belediyelerimize sadece çevre temizlik araçları için 200 milyon liranın üstünde destek sağladık. Biz tüm bu destekleri, tüm bu projeleri, bu dev tesisleri; havamıza, suyumuza, toprağımıza, doğanın her parçasına saygılı olmak adına bir borç olarak gördük, görüyoruz. Çevreye Saygılı Şehir Konya’nın yarınlarına değer katmasını yürekten arzu ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan hafriyat kamyonu iş yerine girdi
YEREL HABERLER Freni boşalan hafriyat kamyonu iş yerine girdi
Bakan Kurum: "Hava kalitesi izleme istasyonu sayımızı çok hızlı bir şekilde 355’e çıkardık” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “300’den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Hava kalitesi izleme istasyonu sayımızı ...
Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi
YEREL HABERLER Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 ...
Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
TSYD Konya'da Dönmez güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Konya'da Dönmez güven tazeledi
Hüyük’te gençlik merkezi dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Hüyük’te gençlik merkezi dönemi başlıyor
AB Büyükelçisinden KSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER AB Büyükelçisinden KSO'ya ziyaret
Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü
Bakan Kurum: “Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Konya sanayimiz son altı ayda ihracatı yüzde 50 artmış durumda”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Müsilajın sebebi deniz suyu ...
Konya’da yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da yangın: 1 ölü
Prof. Dr. Artaç: Kanser hastalarına Covid aşısını yaptırmalarını öneriyoruz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Artaç: Kanser hastalarına Covid aşısını ...
SÜ’de Konya Teknokent Patent Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SÜ’de Konya Teknokent Patent Kurulu Toplantısı ...
Kaymakam Özdemir: “Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz"
YEREL HABERLER Kaymakam Özdemir: “Beyşehir Gölü'nün mevcut su ...
Depo fareleri 36 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Konya’da 5 farklı hırsızlık ve gasp olayının faili 2 şüpheli 36 saatlik kamera görüntüsü izlendikten sonra tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Depo fareleri 36 saatlik kamera görüntüsü izlenerek ...
Ambulansı binmek istemeyen yaralı kız çocuğunu polis ikna etti Otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan ve ambulansa binmek istemeyen 8 yaşındaki kız çocuğu kendisini ikna etmek isteyen trafik polisine ön tarafa oturma şartıyla ambulansa bineceğini söyledi Ambulansın ön tarafına oturtulan yaralı kız çocuğu yanına gelen annesinin bayılması üzerine ambulansın arka kısmına geçerek annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ambulansı binmek istemeyen yaralı kız çocuğunu polis ...
Bera Holding´in satış hasılatı yüzde 33 arttı
YEREL HABERLER Bera Holding´in satış hasılatı yüzde 33 arttı
Konya’nın ihracatı Mayıs ayında yüzde 69,96 artarak 224 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatı Mayıs ayında yüzde 69,96 artarak ...
Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek oldu"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sıfır atık ...
Başkan Kavuş: “Meram’a gözde park alanları oluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Meram’a gözde park alanları ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu ...
Prof. Dr. Aksoy: “Üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aksoy: “Üretimin öncüsü olmayı ...
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
KTO Karatay'da "Çeviri ve Teknoloji" konuşuldu
YEREL HABERLER KTO Karatay'da "Çeviri ve Teknoloji" konuşuldu