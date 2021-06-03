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Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (2)

DHA

Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (2)


'HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNU 45 KAT ARTIRDIK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sanayi odasında düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı Semineri'nin ardından Mevlana Meydanı'ndaki 'Konya Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirilme Projesi'nin başlangıç programına katıldı. Programa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da eşlik etti. Konya'daki hava kalitesi iyileştirme projesine değinen Bakan Kurum, 4 kilometrekarelik alanda bulunan 1106 konutun doğal gaz dönüşümünü yapma kararını aldıklarını ve 4 etapta yürütülecek projenin maliyetinin de 15 milyon lira olduğunu belirtti.  
Bakan Kurum, gençlik yıllarında Konya'da ve ülkenin birçok noktasında hava kirliliğinden nefes alınmadığını belirterek, ''Özellikle kışın çöken kirli havadan ve sisten dolayı göz gözü görmezdi. Hatta hatırlarsanız, İstanbul´da gazeteler, o dönemde hava kirliliğinden dolayı promosyon olarak maske dağıtırdı. Ama hamdolsun, bugün soluduğumuz havanın kalitesini milletimiz görüyor. Peki, bu değişim nasıl sağlandı, bu başarı nasıl kazanıldı? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2002 yılında sadece 8 olan hava kalitesi izleme istasyonu sayımızı çok hızlı bir şekilde 355´e çıkardık. Yani, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum, hava kalitesi izleme istasyonunu tam 45 kat artırdık. Bu hava kalitesi istasyonları ne yapıyor? Kirliliği anlık olarak takip ediyor, ölçüyor, sınıflandırıyor. Ekiplerimiz hemen bölgeye ulaşıyor, müdahale ediyor. Bugün 81 ilimizde ve Konya´da, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen, 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktaları anlık tespit ediyoruz. Ona göre harekete geçiyoruz. Türkiye´de kirletici vasfı yüksek olan 300´den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor'' diye konuştu. 
'209 MİLYON AĞACIMIZI KURTARDIK'
Bakan Kurum, daha sonra 'Çevre Projeleri Tanıtımı' törenine geçti. Burada sıfır atık projesine de değinen Bakan Kurum, 209 milyon ağacın kurtarıldığını anlattı. Kurum, şunları söyledi:
''Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizle, sokaklarımızdaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük. Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. 3 yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13´ten yüzde 19´a çıkardık."
EKOLOJİK KORİDOR 
Bakan Kurum, bakanlık olarak 22 pilot ilde ekolojik koridor uyguladıklarını belirterek, ''Bu kapsamda Ankara´dan; Karadeniz´de, Kızılırmak Deltasına, Ege´de Foça´ya, Akdeniz´de Patara´ya ve Doğu Anadolu´da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Ülkemize has bitki ve hayvan türlerimizi korumak için, nehirlerimizi, ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek için son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 1 artırdık. Yüzde 9,6´dan yüzde 11´e çıkardık. OECD ortalaması olan yüzde 17´ye hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.  
55 MİLYON EURO DEĞİRİNDE YATIRIM 
Bakan Kurum, Konya'da 55 milyon Euro değerinde gürültü bariyeri projesini hayata geçireceklerini belirterek, ''Bugün yine Karatay´da Akabe Mahallesi´nde Adana Çevre Yolundan kaynaklı ciddi bir gürültü oluşuyor. Biz de bu nedenle; Adalet Sarayı, Şehir Hastanesi ve Okullar bölgesine 7 bin 400 metrekare büyüklüğündeki gürültü bariyerimizi yapacağız. Bölgede oturan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılayacağız. Sayın Büyükelçi de buradalar. Konya´mızda 43 milyonu AB katkısı olmak üzere, yaklaşık 55 milyon avro değerinde yatırım yaptık. 2 milyon Konyalıya hizmet götüren, 36 milyon avro değerindeki Konya Katı Atık Yönetimi, Akşehir Su ve Atıksu ve Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Projelerimizi tamamladık. Yine Avrupa Birliği ile beraber Konya'nın da içinde olduğu bu 31 ildeki Temiz Hava Merkezlerinden alınan verilerle, Hava Kalitesi Modelleri hazırlıyoruz. Şehirlerimizdeki hava kirliliğini önleyecek stratejileri belirliyoruz'' diye konuştu. 
MEKE GÖLÜ
Bakan Kurum, 'Dünya'nın nazar boncuğu olarak bilinen ve kuruyan Meke Gölü'ne ise Karapınar Atık Su Arıtma Tesisindeki içme suyu kalitesinde arıtılan 1 yılda 2,5 milyon metreküp suyun aktarılacağını söyledi.     DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ
2021-06-03 18:48:46

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