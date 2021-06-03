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Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)

DHA

Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)


EDİRNE'DEN HAKKARİ'YE BİSİKLET YOLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Bisiklet Günü etkinliğinde bisiklete bindi. Bakan Kurum, "Bizim tüm Türkiye'de bir hedefimiz var; Edirne'den bisiklete binen bir vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz tek yolu üzerinde seyahat edebilsin. Bir bisiklet master planı hazırladık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 3 bin kilometrelik bisiklet yolunu yapmaktır. Belediyelerimizle bisiklet yolu hedefimizi yürütüyoruz. Pandemi süreci insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. İnsanlarımızın daha sağlıklı olabilmeleri adına, doğal güzelliklerden, tertemiz havadan yararlanabilmeleri adına 3 bin kilometreye tamamladığımızda, kesintisiz bir güzergahta doğal güzellikler içerisinde vatandaşlarımız seyahat edebilecekler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ
2021-06-03 21:11:10

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