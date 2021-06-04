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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KSO Başkanı Kütükcü, Bakan Kurum'dan Konya OSB'ye destek istedi

İHA

KSO Başkanı Kütükcü, Bakan Kurum'dan Konya OSB'ye destek istedi

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan, çalışmalarını yürüttükleri Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6. Kısım Genişleme Alanı'nı tahsise açmak için destek istedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temasları kapsamında Konya Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolünün katıldığı ziyarette, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Bakan Kurum'a Konya sanayisiyle ilgili bilgiler verdi. Konya'nın sanayi üretimiyle öne çıkan bir şehir haline geldiğini, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen şehirdeki yatırım iştahının devam ettiğini anlatan Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ne yoğun bir yatırımcı talebi olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum'a OSB raporu
Başkan Kütükcü, Bakan Kurum'a sunduğu raporla, Konya OSB 6. Kısım Genişleme Alanı'nın tahsise açılma sürecinde destek isteyerek şunları söyledi: "Konya OSB'miz, şu anda 23 milyon metrekare ile Türkiye'nin 3. büyük OSB'si. Yatırımcılarımızın talepleri doğrultusunda genişleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde, en son tahsise açtığımız 5. Kısım Genişleme Alanımızda yatırımcılarımızdan çok yoğun bir talep aldık, almaya da devam ediyoruz. Ancak şu anda Konya OSB'mizde tahsise açılacak sanayi parselimiz maalesef kalmadı. Dolayısıyla hızla yeni sanayi parselleri üretmek ve sanayicilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bunun için de 6. Kısım Genişleme Alanımızı yatırıma açmaya ihtiyacımız var. Bu süreçte desteklerinizi bekliyoruz."

Bakan Kurum'dan Konya sanayisine övgü
Başkan Kütükcü'nün Konya OSB 6. Kısım Genişleme Alanı ile ilgili talebini takip edeceklerini söyleyen Bakan Kurum ise, Konya'nın önemli bir sanayi şehri olduğunu, ihracatını pandemiye rağmen yüzde 50 artırdığını vurguladı. Konuşmasında, Avrupa Birliği ile Konya adına projeler yürüttüklerini anlatan Bakan Kurum, "Sadece Konyamızda 55 milyon euroluk bir yatırımı birlikte yürütüyoruz. Atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon alt yapısı, içme suyu tesisleri gibi çok önemli yatırımlar yaparak vatandaşlarımıza sunmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız tüm dünyayı ilgilendiren çevre meselesi ile ilgili her türlü adımı atmaktır. Bir taraftan da gelişiyoruz. Konya sanayimiz ihracatını yüzde 50 artırmış durumda. Bir taraftan üretiyor bir taraftan istihdam sağlıyor, bir taraftan da çevremize doğamızda kurtaracak yatırımlarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla Konya'mızı daha yeşil, daha yaşanabilir şehir haline getirecek ve tüm Türkiye’de bu yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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