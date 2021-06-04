Konyaspor'da kongre heyecanı

Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)-İttifak Holding Konyaspor'da yarın olağanüstü kongre gerçekleştirilecek. 3 yıldır kulüp başkanlığını yürüten Hilmi Kulluk, yeniden aday olmayacağını açıklarken başkan adayı olarak avukat Fatih Özgökçen´in adı geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor yönetimi, Mayıs ayında yaptığı toplantıda 5 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapılması yönünde karar aldı. Yarın saat 18.00'de başlayacak olan kongrede yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplandı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
3 yıldır kulüp başkanlığını yürüten Hilmi Kulluk, yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını ve kulübün de 242 milyon 549 bin TL borcunun olduğunu açıkladı. Başkanlık adayı için ise avukat Fatih Özgökçen´in adı geçiriyor. DHA-Spor Türkiye-Konya Adem YILDIZ
2021-06-04 13:26:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.