Konya Büyükşehir'den “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. Konya’da bisiklet alanında ilk kez gerçekleştirilecek yarışmaya son başvuru tarihi 20 Ağustos.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre bisiklet yolu olan ve bisiklet kullanıcılarının trafikte rahat sürüş imkanı bulmaları için önemli uygulamaları barındıran bisiklet şehri Konya’nın coğrafi özelliği itibarıyla de bisiklet sürmeye en uygun illerden birisi olduğunu ifade etti. Enerji verimliliği, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olması gibi özellikleri nedeniyle bisiklet kullanımının geniş kitlelere yayılması için Türkiye’de örnek çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Altay, “Bisikleti bu kez fotoğraf sanatıyla buluşturmak için bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. İlk kez düzenleyeceğimiz bu yarışma ile Konya’da var olan bisiklet kültürünü daha da artırarak bu konuda farkındalık oluşturmayı arzu ediyoruz. Amatör veya profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarını yarışmaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 3 bin TL; mansiyon ödülü olarak da bin TL para ödülünün verileceği yarışmanın son başvuru tarihi 20 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyenler, “bisiklet.konya.bel.tr” adresinden başvuru ve detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

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