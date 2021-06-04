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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB Türkiye Delegasyonundan Rektör Aksoy’a ziyaret

İHA

AB Türkiye Delegasyonundan Rektör Aksoy’a ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Programlar Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesinin Konya’nın en eski üniversitesi olduğunu, Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi. Times Higher Education’ın (THE) verilerine göre dünyada 50 yaş altı genç üniversiteler arasında ve Asya üniversiteleri arasında ilk 400’de bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, yabancı uyruklu öğrenci sayısının 5 bine yakın olduğunu aktardı. Prof. Dr. Aksoy, Covid19’a yönelik faz çalışmaları devam eden aşının yanı sıra, oda sıcaklığında muhafaza edilebilecek şekilde mRNA aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Üniversite olarak 2011 yılında online eğitim sistemimizi kurduk. Diğer üniversitelerden farklı olarak da altyapısını oluşturan ender üniversitelerden bir tanesiydik. Çünkü hem 3 bine yakın öğretim elemanımızın ders dağılımlarını hem de 70 bine yakın öğrencinin uzaktan eğitim almasını ve sınav sistemini de bu seviyede gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Üniversitemizin dijitalleşmesini önemsiyoruz. Avrupa Birliği’nin de dijitalleşme üzerine çalışmaları var. Görevi devralmamızın üzerinden bir yıl geçti ama biz ilk bir ay içerisinde önemli bir bütçeyi dijitalleşmeye ayırdık. Bize önemli dönüşleri ve katkıları oldu” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Aksoy, “yeşil kampüs” konusunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek yerleşke içerisinde atık su arıtma merkezinin kurulması ve Güneş Enerji Santrali’nin geliştirilmesi noktasında çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.
AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Programlar Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Alaeddin Keykubat Yerleşkesinden oldukça etkilendiğini aktardı. Konya’da ve Selçuk Üniversitesinde olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Hidalgo, Selçuk Üniversitesini AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ile de ziyaret etmek istediklerini dile getirdi. Eylül ayı itibarıyla salgına karşı üniversite hayatının normale dönmesini dileyen Hidalgo, tüm üniversitelerde pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşandığını anlattı.
Ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, SÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ile Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Yöneticisi Özge Gökçe Aktaş da bulundu.
Ziyaretin ardından, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Programlar Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan ile beraberindeki heyet, Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde AB Yeşil Mutabakatının hedefleri arasında yer alan “Zero Pollution” ilkesi kapsamında yapılan oturum ve sunumları içeren bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

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