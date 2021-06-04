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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı

İHA

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı

Konya’nın Sarayönü ilçesinde 47 yaşındaki kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (47) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı kocası İmdat A.'yı (53) av tüfeğiyle vurdu. İmdat A. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Y.A., olay yerine sevk edilen jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Y.A., Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.A., tutuklanarak cezanevine gönderildi.

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