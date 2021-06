Başkan Altay: "Beyşehir Gölü Konyamızın incisidir"

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Beyşehir Gölü Temizleme Çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yönelik inceleme programı düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Gölü’nün temizlenmesi konusunda hayalet ağların gölden çıkarılması ve göl çevresindeki yerleşim yerlerine atık su arıtma tesisleri kurulması çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yaptığımız bu çalışmalar Konya için çok önemli çevre projeleridir. Beyşehir Gölü Konyamızın incisi” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Beyşehir Gölü Temizleme Çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yönelik inceleme programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda yapılan yürüyüşle başlayan program kapsamında Beyşehir Gölü kenarında bulunan bisiklet yolunda bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi. Gölden çıkarılan hayalet ağların da sergilendiği programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti iktidarlarının çevreye saygılı bir iktidar olarak, bütün çevre projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yürüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da Türkiye’nin en önemli vizyon ve çevre projesi olan Sıfır Atık Projesi’ne himayede bulunduğunu söyleyen Başkan Altay, “Tüm Türkiye’de bununla ilgili çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tüm bu çevre projelerini yapan Konyamızın evladı değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da teşekkür ediyorum. Sadece Konyamızda değil; Türkiye’nin her köşesinde çevre adına, bisiklet yollarından, millet bahçelerine, sıfır atıktan, göllerin temizlenmesine kadar birçok projeyi başarıyla yürütüyor. Hepimizi gururlandırıyor” diye konuştu.

"Çok önemli çevre projeleri yürütüyoruz"

Beyşehir Gölü’nün temizlenmesi konusunda iki önemli konuyu hayata geçirdiklerini belirten Başkan Altay, “Gölde 680 dalış yapılarak 471 hayalet ağ çıkarıldı. Bu ağların toplam uzunluğu 35 kilometre, ağırlığı da yaklaşık 10 ton. Çevreye kirlilik oluşturan yosunlaşmayı ortaya çıkaran ağların birinci etap toplanmasıyla ilgili süreç tamamlanmış oldu. İnşallah bu yıl itibariyle de bin 400 ağın gölden çıkarılması ile ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Böylece tespit ettiğimiz ağların yüzde 90’ı gölden uzaklaştırılmış, bertaraf edilmiş olacak. Bu Beyşehir Gölü için çok önemli. Ama asıl sizlerle paylaşacağımız konu; şu anda Beyşehir Gölü’ne özellikle insan kaynaklı atık suların sadece 52’sini arıtarak veriyoruz. Maalesef yüzde 48’i arıtılmadan göle deşarj ediliyor. Bu da gölde ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Göle çevresi ilçelerimizdeki toplam 79 mahallede çok ciddi bir çalışma yürüttük ve tespitlerde bulunduk. Şu an itibariyle Huğlu ve Üzümlü’de 2 arıtma tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu süreçle birlikte inşallah 5 yıl içerisinde 100 milyon liralık bir yatırım yaparak her yıl 20 milyon liralık yatırım yaparak gölde ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Bu yıl yaptığımız 2 arıtma tesisine ilave 17 mahallenin kullanabileceği 5 yeni atık su arıtma tesisi inşaatı yapıyoruz. Ayrıca 14 doğal arıtma tesisi inşaatı yapılacak. 2 doğal arıtmanın da bakımı ve revizyonu gerçekleşecek. Bunun haricinde kalan yaklaşık 29 mahallemizde bunlarla ilgili fosseptik çalışması ve fosseptikten vidanjörle çekilecek suların da en yakındaki arıtma tesisinde arıtılarak göle deşarj edilmesiyle birlikte inşallah 5 yıl sonra Beyşehir Gölü çevresinde arıtılmayan hiçbir suyu deşarj etmeyeceğiz. Yani bu demek oluyor ki yüzde yüz arıtmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürütüyoruz. Bu Konya için çok önemli bir çevre projesidir. Beyşehir Gölü Konya’mızın incisi. Aynı zamanda tarımsal sulama ve tarımsal üretimimizin de kaynağı” şeklinde konuştu.



"Beyşehir Gölü'nü korumak boynumuzun borcu"

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Başkan Altay, “Cihanbeyli ve Kulu’da dört atık su arıtma tesisinin temelini attık. Tuz Gölü’nü kurtarmak için 32 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Böylece havaların ısınmasıyla Tuz Gölü’ne gelen flamingolar her yıl 10 bin yavruyu büyütüp uçuşa hazır hale getirip ülkemizden ayrılıyor. Tuz Gölü’nü koruyarak ve ayrıca bir turizm destinasyonu olarak hem şehrimize hem Türkiye’ye kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

"Bisiklet yolları Türkiye'de marka haline geldi"

Konya’daki bisiklet yollarının artık Türkiye’de bir marka haline geldiğinden de bahseden Başkan Altay şöyle devam etti: “Bugün itibariyle Konya 550 kilometre bisiklet yoluna sahip Türkiye’nin açık ara lider şehridir. Sadece bisiklet yollarımızın çokluğuyla alakalı övünmüyoruz. Aynı zamanda bisiklet tramvayımız, bisiklet köprümüz, bisiklet tamir istasyonlarımız, otoparklarda oluşturduğumuz güvenli bisiklet alanlarımız, iki katlı bisiklet parklarımız ve 2023’e kadar yapacağımız 85 kilometre ilave bisiklet yoluyla birlikte hem merkez hem ilçelerimizde bisiklet kullanımının artırılması ve böylece çevreye karbon emisyonunun azaltılması için çalışma yürütüyoruz. Sloganımız da ‘Bisiklet Şehri Konya’. Bu slogan Konya’ya çok yakışıyor.”

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Bütün turkuaz renklerin, mavinin renklerinin göründüğü bu güzel doğa harikasını birlikte korumak, birlikte kollamak bizim hepimizin boynumuzun borcu. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimizin bütün bakanlarına, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Murat Kurum’a, Konya Valimize, Konya Milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Belediye başkanlarımız büyük gayretle bu şehri yaşanabilir kılmaya çalışıyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Tarihin ve medeniyetin izlerini gördüğümüz yeşil Beyşehir’imizde gelecek nesillerin bizdeki emanetini büyük bir hassasiyetle onlara devretmeliyiz. 21. asırda Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde de hükümetimizin, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın bu duyarlılığı tüm alanlarda birer birer hayata geçiyor. Belediye başkanlarımız büyük bir gayretle bu şehri en yaşanabilir kılmak adına gece gündüz gayret ediyorlar” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, yaşanan kuraklıktan Beyşehir Gölü’nün de etkilendiğini belirterek, “Devletimiz, hükümetimiz yeşilin korunması, suyun korunması hatta yeşilin artırılması açısından gereken tedbirleri almakta ama biz de hem Beyşehirliler hem de Konyalılar olarak hep birlikte sahip olduğumuz bu kıymeti korumalıyız. Doğayı korursak, çevreyi korursak, kaynaklarımızı çok iyi bir şekilde değerlendirirsek toplum ancak bu şekilde sağlıklı kalabilir” açıklamalarını yaptı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Beyşehir deyince zenginliklerimiz aklımıza geliyor. Burası Anadolu’nun kalbi medeniyet havuzumuzu besleyen en önemli havza. Tarihi değerlerimizin, kültürel değerlerimizin, ekolojik değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması yönünde bir farkındalığın olması bireysel ve kamusal olarak önemli bir vazife. Bu vesileyle bütün çevre severlerin Çevre Günü’nü kutluyorum. Bakanlıklarımızın, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Türkiye genelinde çok başarılı çalışmalarının Konya’daki iz düşümünü, Beyşehir’deki iz düşümünü müşahede ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize, milletvekillerimize, ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.