Hafriyat kamyonu sürücülere zor anlar yaşattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da seyir halindeki hafriyat yüklü kamyondan yola saçılan toz sürücülere zor anlar yaşattı.

Olay, dün 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüklü olarak seyir halinde bulunan 42 DJB 36 plakalı kamyonun kasasından etrafa toz ve kum halinde parçalar dağıldı. Zaman zaman toz bulutu halinde saçılan kum, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün nereye kadar bu şekilde gittiği bilinmezken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hafriyat yüklü kamyonun kasasından kumların toz bulutu halinde etrafa saçıldığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.