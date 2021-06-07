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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da nesli tehlike altında olan bozayı görüntülendi

İHA

Konya'da nesli tehlike altında olan bozayı görüntülendi

Konya’nın Derebucak ilçesinde, dağlık alanda bir çiftçi tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan ve korunan türlerden bozayı görüntülendi.
Derebucak’ın Gencek Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş tarafından Akdağ mevkisinde cep telefonu görüntülenen bozayının, ilçede görüntülenen ilk bozayı olduğu bildirildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili olarak Neşat Berber, cep telefonuyla çekimini yaptığı bozayıyı Akdağ bölgesi Taşlıpınar yoluna yaklaşık 250 mesafede görüntülediğini belirterek, “Videoyu bir anda dağlık alanda karşılaştığım ve yaklaşık 2025 metre mesafe yaklaştığım esnada çektim. Yaklaşık 50 saniyelik bir görüntü oldu. Ağaçlar arasında ilerliyordu, hayvanat bahçesi ziyaretlerinde boz ayı görmüştüm ama canlı olarak böyle açık alanda ilk kez bir ayı ile karşılaştım. Korkmadım, ses çıkarınca daha hızlı bir şekilde benden uzaklaştı, gözlerden kayboldu” diye konuştu.
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasında yer alan bozayılar, Türkiye’nin taraf olduğu ‘Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’yle koruması taahhüt edilen türler arasında da bulunuyor. Türkiye’de 4915 Sayıla Kara Avcılığı Kanunu uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonu kararlarına göre de bozayılar koruma altında bulunduruluyor. Konya’nın bazı dağ ilçelerinde de geçmişte görülen nadir türler arasında yer alıyor.

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