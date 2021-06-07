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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’den üreticiye damızlık koç desteği

İHA

Konya Büyükşehir’den üreticiye damızlık koç desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya’da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla daha önce başvurularını aldığı üreticilere yüzde 50 hibe destekli damızlık koç desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayanların gelirlerini artırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, “İnşallah bu destekle birlikte üretimin daha da artmasını, kalitenin yükselmesini hedefliyoruz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi amacıyla daha önce 31 ilçeden başvuruları alınan yüzde 50 hibeli damızlık koçları üreticilere teslim etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olduğunu söyledi. Belediye olarak kırsalda yaşayanların gelirlerini artırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Özellikle tarım ve hayvancılıkla ciddi desteklerde bulunuyoruz. 2014 yılından itibaren sadece bu alanda verdiğimiz destek 67 milyon liraya ulaştı. Konya, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’nin en önemli illerinden birisi. 2 milyon 840 bin küçükbaş hayvana sahibiz. 31 ilçemizde en az 3 yıl bu işle uğraşan ve en az 25, en fazla 100 koyunu olan vatandaşlarımızın başvuruları değerlendirildi. Yüzde 50 hibe desteğiyle daha önceden Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından üretilen koçlarımızı ailelerimize hediye ediyoruz. İnşallah bunlarla birlikte üretimin daha da artmasını, kalitenin yükselmesini hedefliyoruz. Amacımız tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirini artırmak. Bunu da bilimsel yollar ile yapmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.
Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk ve koç desteğinden faydalanan üreticiler de verdikleri destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde birçok faktör ön planda olmasına rağmen, koyunlarda et, süt ve yavru verimini artırmak, yapağı/tiftik kalitesini yükseltmek için öncelikle sürülerde kullanılacak olan damızlık koçlar önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği ve sürülerde kullanılacak koçlar üstün verimli, ıslah çalışması yapılmış, hastalıklardan ari bölgeye uygun olan Merinos ve Akkaraman ırklarından tercih edildi.

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