Konya İtfaiyesi’nden Karadağlı itfaiyecilere eğitim

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ortaklığıyla Karadağ’ın; Plav, Gusinje, Berane ve Zabljak Belediyeleri’ndeki itfaiye personeline yönelik “Temel İtfaiye Eğitimi” gerçekleştirildi. Altı gün süren programın sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan Karadağlı itfaiyecilere sertifika verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla yurt dışındaki eğitimlerine devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile TİKA tarafından Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında gerçekleştirilen ‘Temel İtfaiye Eğitimi’ne Karadağ’ın; Gusinje, Plav, Berane ve Zabljak Belediyeleri’nde görevli 20 itfaiyekurtarma personeli katıldı. Altı günlük eğitim programı kapsamında; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği konularında teorik eğitimler alan Karadağlı itfaiyeciler için uzman eğitmenlerin gözetiminde bir de tatbikat gerçekleştirildi. Ayrıca eğitim sürecinde Karadağ’da bulunan heyet, belediyelerin itfaiye birimlerinde teknik incelemede de bulundu.

Eğitimi ve tatbikatı başarıyla tamamlayan Karadağlı itfaiye personeli Gusinje Belediye Meclisi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Gusinje Belediye Başkanı Anela Çekiç, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, daha önce TİKA Başkanlığı’nın Gusinje Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’na ekipman ve donanım desteği verdiğini, düzenlenen eğitimin bu açıdan bir önceki projeyi tamamlayıcı özelliği olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen proje için TİKA’ya ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne teşekkür eden Çekiç, Gusinje Belediyesi olarak TİKA ile farklı sektörlerde işbirliğinin devam etmesini arzusunda olduklarını söyledi. Törende konuşan TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Abdurrahman Toprak da, TİKA’nın Karadağ’da 2007 yılından bu yana tarım, sağlık ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde 400’den fazla proje gerçekleştirdiğini paylaşırken, kamu kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve iki ülke arası işbirliğinin artırılmasına yönelik projelere büyük önem verildiğini belirtti. İlerleyen dönemde Karadağ’daki diğer belediyelerin itfaiye personellerine de aynı eğitimi vermek istediklerini belirten Toprak, eğitime katılan itfaiye personellerine teşekkür etti. Afet ve acil durumlar karşısında işbirliği yapılan ülkelerin insan kaynağı kapasitesini artırmayı amaçlayan ADAMEP kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik eğitimlere devam edilmesi planlanıyor.

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