Selçuklu çiçek açtı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi ziyarete açıldı. Selçuklu Çiçek Bahçesinde 45 türden 286 bin çiçek yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi’nde oluşturduğu yeni cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kelebekler Vadisinde içerisinde bulunan çiçek bahçesinde yaz hazırlıkları tamamlanarak bahçenin kapıları ziyaretçilere açıldı. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yürüttüğü çalışmalar neticesinde bahçeyi hazır hale getirdi. Bahçe 7 Haziran itibariyle ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor. Selçuklu Çiçek Bahçesi içerisinde yer alan 45 türden 90 çeşitten oluşan 286 bin çiçek bulunuyor. Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği Selçuklu Çiçek Bahçesinde mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafından dikkat çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.



“Çiçek bahçemize ziyaretçilerimizi bekliyoruz”

Selçuklu Çiçek Bahçesinin bahar mevsimin gelişiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçede yer alan bitkilerin, gezinti alanlarının ve dekorasyonlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Çiçek bahçesinde 45 türden 286 bin çiçeğin yer aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Tropikal Kelebek Bahçemizle birlikte Selçuklu’nun en fazla ziyaretçi alan mekanlarından bir tanesi olan çiçek bahçemizde hazırlıklarımız tamamlandı. Başlayan normalleşme süreciyle birlikte hem Tropikal Kelebek Bahçemizi hem de Çiçek Bahçemizi ziyarete açtık. Tüm hemşehrilerimizi rengarenk şölenin olduğu çiçek bahçemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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