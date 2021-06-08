Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı

DHA

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, önce alıkoydu, ardından evi kurşunladı


Adem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Merdan D. (25) tarafından silah zoruyla evden götürülüp alıkonulan Derya S., polise şikayetçi oldu. Şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Merdan D. (25), şikayet edildiğini öğrenince Derya S.´nin kaldığı kayınvalidesinin evini kurşunladı. Derya S. ile 3 çocuğu ve annesi olaydan yara almadan kurtulurken, kaçan Merdan D. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Meram ilçesinde oturan Merdan D., 6 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Derya S.'ye, iddiaya göre 29 Mayıs günü şiddet uyguladı. Derya S.'nin polise gidip, şikayetçi olması üzerine Merdan D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bunun üzerine Derya S., çocuklarını da alıp annesinin evine gitti. 
5 Haziran gecesi Merdan D., Derya S.'nin annesinin evine gitti Zile basan Merdan D., açan olmayınca, kapıyı kırıp eve girdi. Merdan D., çocuklarının gözü önünde dövdüğü Derya S.'yi başına tabanca dayayıp, evden çıkardı. Merdan D., Derya S.'yi önce boş bir araziye, ardından da kendi kız kardeşinin evine götürdü. Bir gün burada kalan Derya S., daha sonra kayınvalidesi ile kendi evine gitti. Buradan da annesinin evine geçen Derya S., polise gidip Merdan D.'den yine şikayetçi oldu.
EVE ATEŞ AÇTI
Derya S.´nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Merdan D., dün yine kayınvalidesinin evine gidip, tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra taksiyle kaçtı. Saldırı sırasında Derya S., çocukları ve annesi mutfağa girerek saklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Merdan D.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Merdan D.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 gram bonzai ele geçirildi. Derya S. de devlet koruması altına alınıp, kadın sığınma evine yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-06-08 12:32:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir Belediyesi’nden dünya üçüncüsü halterciye altın
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi’nden dünya üçüncüsü halterciye ...
Otomobil, kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Selçuklu çiçek açtı
YEREL HABERLER Selçuklu çiçek açtı
Konya İtfaiyesi’nden Karadağlı itfaiyecilere eğitim
YEREL HABERLER Konya İtfaiyesi’nden Karadağlı itfaiyecilere eğitim
Triportörle elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Triportörle elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Konya Büyükşehir’den üreticiye damızlık koç desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den üreticiye damızlık koç desteği
Karatay Belediyesi’nden kitap bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi’nden kitap bağışı kampanyasına ...
Motosikletin üstüne yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin üstüne yatan sürücünün tehlikeli ...
Konya'da nesli tehlike altında olan bozayı görüntülendi
YEREL HABERLER Konya'da nesli tehlike altında olan bozayı ...
Hüyük ve Derebucak’ta yeni muhtarlar belli oldu
YEREL HABERLER Hüyük ve Derebucak’ta yeni muhtarlar belli oldu
Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek ...
Polisten sivil kıyafetli trafik denetimi Konya’nın Beyşehir ilçesindeki trafik denetimlerinde sivil kıyafetli polisler tespit etti, ileride bekleyen resmi ekipler kural ihlali yapan sürücülere cezayı kesti
YEREL HABERLER Polisten sivil kıyafetli trafik denetimi Konya’nın ...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi
YEREL HABERLER Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi
Meram Belediyesinden okullara halı saha
YEREL HABERLER Meram Belediyesinden okullara halı saha
Hafriyat kamyonu sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu sürücülere zor anlar yaşattı
Selçuklu Belediyesinden Çevre Günü etkinilği
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden Çevre Günü etkinilği