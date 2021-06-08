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Başkan Angı: “Alnımızın akı ile çıkacak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz”

İHA

Başkan Angı: “Alnımızın akı ile çıkacak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 2023 ve 2024 seçimlerinden alın akıyla çıkacaklarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini belirterek, Konya’dan herkese güçlü bir mesaj vereceklerini söyledi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İlçe Başkanları Toplantısı Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Konya İl Yönetimi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe ve belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı Türkiye’nin son 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığının altını çizerek, “Türkiye, AK Parti hükümetleri ile adeta çağ atlamış, yapılmaz denilen pek çok hizmet milletimizin istifadesine sunulmuştur. Ülkemiz ayrıca bu dönemde dünya siyasetinde de etkin rol oynamış uluslararası pek çok meselede önemli roller üstlenmiştir. Özellikle son dönemde Covid19 salgınıyla pek çok gelişmiş ülkenin büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde ülkemiz alınan etkili önlemler ve çalışmalarla dünyada pandemi sürecini en az hasarla atlatan ülkelerin arasında yer almış ve herkesin takdirini kazanmıştır. Bu süreçte gecesini gündüzüne katan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm hükümetimize, özellikle de sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz”
AK Parti Konya teşkilatlarının çok büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Angı, “Konya, kurulduğu günden bu yana AK Parti’ye en güçlü desteği veren illerin başında gelmiştir. Bu noktada hemşehrilerimizin her seçimde artarak devam eden desteklerine her zaman müteşekkiriz. AK Parti teşkilatlarımız da geride kalan 20 yılda Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmuş, hakkın ve hakikatin yerinde yer almıştır. Bu güne kadar AK Parti teşkilatlarımızın hangi kademesinde olursa olsun görev almış, emek vermiş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal edenlere ise rabbimden rahmet diliyorum. Şimdi önümüzde 2023 akabinde de 2024 seçimleri var. İnşallah bu seçimlerde de daha önce olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akı ile çıkacak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu noktada Konya’da teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlik ve beraberlik içinde ter dökecek, Konya’dan herkese güçlü bir mesaj vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Altay: “Konya bereketli bir dönem yaşıyor”
Konya’nın son dönemlerin en uyumlu dönemini yaşadığına değinen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve merkezi hükümetimiz uyum içinde çalışıyor. Bu da şehrimizin merkezine ve ilçelerimize güzel bir şekilde yansıyor. Bu süreçte AK Parti teşkilatları da her zaman yanımızda oldu. Bu da bize güç veriyor. Gittiğimiz her ilçede büyük bir coşku ile karşılanıyor ve uğurlanıyoruz. Teşkilatımızın ve belediyelerimizin gücünü sahada hissediyoruz. Ben tüm teşkilatlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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